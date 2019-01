Actualizada 17/01/2019 a las 11:54

La secretaria general del PSN, María Chivite, ha considerado "algo típico de este gobierno nacionalista" que critique al Ejecutivo central por no haber nombrado todavía representantes a la Junta de Transferencias para tratar las competencias de Tráfico y ha señalado que para el Gobierno foral y Geroa Bai "siempre la culpa de todo la tiene España".



En declaraciones a los periodistas, la portavoz del PSN ha afirmado que "no hace falta la Junta de Transferencias para negociar las competencias de tráfico porque se puede hacer perfectamente en la Junta de Seguridad". Ha remarcado que "los trámites no son tan sencillos" y ha asegurado que "el Ministerio ha puesto en marcha ese procedimiento para nombrar a la Junta de Transferencias".



"En todo caso, el Gobierno de Navarra llevaba tres años sin mover ni un dedo; que ahora no tenga prisa", ha criticado Chivite, quien ha defendido que el Gobierno de España "cumple con sus compromisos y así lo hará".



Preguntada sobre el retraso en la transferencia al Ejecutivo navarro de los 22 millones destinados a la AP-15 y la N-121, Chivite ha remarcado que "el error fue por parte del Gobierno de Navarra que no se dio de alta en el sistema de pago y por eso se ha retrasado el pago, pero la orden del pago, y el documento es público, se dio el 28 de diciembre".

SOBRE EL TAV

La secretaria general del PSN, María Chivite, ha asegurado que no se va a retirar la dotación que para las obras del TAV en Navarra recoge el proyecto de Presupuestos del Estado de 2019.



"No va a haber enmienda que quite ese dinero para nuestra comunidad", ha aseverado Chivite después de que ayer Podemos planteara su voluntad de negociar que el dinero del TAV se dedique a inversiones financieramente sostenibles.



La propuesta demuestra para el PSN "no tener ni idea de por dónde viene el dinero ni por dónde va", ha afirmado Chivite en declaraciones a los periodistas, y ha recordado que las inversiones sostenibles son "un dinero del Gobierno de Navarra que, como no cumplió con la regla de gasto, no ha podido hacer, y el del TAV es un dinero del Gobierno de España para una infraestructura importante y necesaria para esa comunidad".

Chivite no ha descarado además la posibilidad de que el Gobierno central autorice un gasto superior para las inversiones financieramente sostenibles ya que dependerá "de cómo queden aprobados los Presupuestos de 2019 y de la cabida que haya para mas inversión sostenible".



"Yo espero que haya dinero", ha dicho, y barajado que esta cuestión se podría aclarar "a principios de año", aunque ha recordado que para ello el Ejecutivo foral deberá remitir al Gobierno central el plan económico financiero correspondiente.



