Actualizada 16/01/2019 a las 10:28

Una veintena de socialistas navarros, las agrupaciones del PSN de Alsasua y Aranguren y la corriente Izquierda Socialista suscriben un comunicado en el que, tras condenar las agresiones a dos guardias civiles y sus parejas en Alsasua, solicitan un "trato justo e igualitario para los acusados".

"Impunidad no, de hecho llevan ya 26 meses en prisión, pero injusticia y trato discriminatorio por su lugar de origen tampoco", señalan en el escrito con el que quieren que la sociedad conozca "otra cara del caso, otras opiniones diferentes", al tiempo que esperan y desean que las decisiones que la Audiencia Nacional adopte en los próximos días "sean más ajustadas y adecuadas a la situación actual".

La Sala de Apelación de la Audiencia Nacional tiene previsto revisar la próxima semana la sentencia que les condenó por atentado a agentes de la autoridad, lesiones y amenazas a penas de 13 años a uno de ellos, 12 a otros dos, 10 años a otro, 9 a tres y finalmente 2 a la única imputada en estos hechos.

Como "durísimas" y "desproporcionadas" consideran esas penas los socialistas navarros que piden una "sentencia proporcional y justa a los hechos acaecidos".

Tras precisar que están "inequívocamente en contra de que un grupo de personas, sean de la ideología que sean, agredan en grupo a otras, tengan la profesión que tengan", inciden en que el problema es el "muy diferente trato" que se está dando a este caso y a los jóvenes implicados, tanto desde la justicia como desde ciertos medios de comunicación.

"En todo el Estado se han producido decenas, incluso centenares de hechos de agresiones a la autoridad y en ningún caso, repetimos, ningún caso, las condenas, las indemnizaciones y el tiempo de prisión provisional, han sido tan elevadas", aseveran.

Añaden al respecto que incluso algún caso mediático con condenas parecidas ha merecido en cuanto al derecho a la libertad provisional un trato diferente. Para ellos es "injusto" que no se les haya concedido la libertad provisional.

Ante la revisión de la sentencia padres y familiares de los jóvenes se dirigieron a ellos para trasladarles su situación y por eso, según señalan, escriben esta reflexión "como militantes de un socialismo que tiene como bandera la justicia y la igualdad, para reclamar también para ellos ambos conceptos".

"No es lógico que un mismo hecho producido en Almería, o Alicante tenga un tratamiento y si es en el norte de Navarra otro", como tampoco, añaden, que "en unos casos mientras no hay sentencia definitiva puedan acceder a la libertad provisional, a pesar en alguno de ellos del escándalo social que produzcan y en este caso no".

