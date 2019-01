Actualizada 14/01/2019 a las 09:25

Julen nació en una gasolinera de la N-121-A, a la altura de Lantz, hace un año. Una particular -y apresurada- manera de llegar al mundo, que su familia ha querido celebrar con una bonita carta y unas pasticas que han enviado a quienes le ayudaron a nacer, la dotación de bomberos que se desplazó hasta el p.k 23,7 de esta carretera navarra para atender el alumbramiento.

"¡Hola equipo! ¿Qué tal? No os acordaréis de mí... Hoy, 2 de enero, hace justo un año que nací en el p.k 23,7 de la NA-121-A dirección Pamplona, en la gasolinera de Lantz. Y lo hice con vuestra ayuda. Quería que me vierais un año después, lo guapo que estoy y que supierais que me acuerdo de vosotros. Eskermile, besarkada bat eta urte berri on. P.D. Os envío unas pasticas para celebrar el año nuevo", dice la misiva, a la que acompaña una foto del pequeño Julen.

Los bomberos han respondido a la carta con un tuit en el que aseguran que recuerdan aquel momento feliz el 2 de enero de 2018: "Eskerrik asko, Julen. Eta ZORIONAK. Aupa Julen, claro que nos acordamos de ti, sobre todo los que te acompañaron los primeros minutos de tu vida en nuestra ambulancia".

Eskerrik asko, Julen.

Eta ZORIONAK.



Aupa Julen, claro que nos acordamos de ti, sobre todo los que te acompañaron los primeros minutos de tu vida en nuestra ambulancia. pic.twitter.com/GvtrLcMm8c — Bomberos y Bomberas – Suhiltzaileak (@bomberos_na) 13 de enero de 2019

