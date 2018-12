20/12/2018 a las 18:30

Este viernes, jornada en la que dará comienzo el invierno astronómico a las 23:23 horas, en el valle del Ebro y zonas próximas podrán darse algunas brumas o nieblas matinales. Cuando levanten, el cielo quedará poco nuboso o con intervalos nubosos. En el resto de la Comunidad foral habrá nubosidad variable. Las temperaturas máximas oscilarán entre los 9 y 14 grados, siendo las más altas en la vertiente cantábrica. Las mínimas se situarán entre los 0-5 grados con riesgo de alguna helada, según avanza el meteorólogo Enrique Pérez de Eulate.

El viento será del sureste y sur flojo o moderado, dándose rachas fuertes en zonas de montaña y en los lugares expuestos de la zona norte.

SÁBADO CON NUBOSIDAD VARIABLE Y TEMPERATURAS ALTAS PARA LA ÉPOCA

El sábado se esperan algunas brumas o nieblas matinales en los valles, siendo menos probables en la vertiente cantábrica. En zonas del Ebro y áreas próximas, las nieblas o nieblas altas podrán persistir hasta mediodía o pasado el mismo. Cuando levanten las nieblas, quedará ambiente soleado. En el resto de la comunidad habrá predominio del ambiente soleado, aunque por la mañana en la zona norte y áreas próximas podrán darse algunas nubes. Por la noche, antes de que acabe el día, podrán aparecer bancos de niebla en diversos valles.

Las temperaturas máximas serán templadas y se moverán entre los 12 y 17 grados, siendo las más altas en la vertiente cantábrica. Las mínimas oscilarán entre los 0-5 grados, con alguna probable helada en zonas de montaña y áreas próximas. El viento soplará variable flojo, predominando el del sur.

DOMINGO CON LA NIEBLA COMO PROTAGONISTA

En la jornada del domingo la niebla será la gran protagonista del día en Navarra. Durante la madrugada del sábado al domingo y el domingo por la mañana se esperan nieblas y brumas, que serán generalizadas en buena parte de la comunidad.

Las zonas donde será menos probable la niebla y donde antes levantará, en el caso de formarse, serán el área pirenaica y la vertiente cantábrica. En puntos del valle del Ebro, gran parte de Tierra Estella, puntos de la Zona Media y áreas próximas se espera que la niebla no levante en todo el día. En Pamplona y su Cuenca se espera la aparición de niebla. Probablemente tarde en levantar y quizá no lo consiga. Donde no existan nieblas, o cuando estas levanten, quedará ambiente soleado. Al caer la tarde y por la noche, de nuevo las nieblas pueden hacerse más bajas y densas en muchos puntos.

Las temperaturas máximas rondarán los 7-12 grados, siendo las más altas en la vertiente cantábrica y las más bajas en los lugares donde más persista la niebla. Las mínimas, entre 1 y 6 grados. Los vientos serán variables flojos, predominando los del sur y sureste. En montaña y áreas expuestas del norte podrán darse rachas moderadas o fuertes.

Para Nochebuena y Navidad no se esperan lluvia. El lunes 24, durante la madrugada y por la mañana, se esperan de nuevo nieblas en bastantes puntos de la región.

Selección DN+