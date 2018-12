19/12/2018 a las 06:00

Estás en la ducha antes de desayunar. El champú y el agua caliente caen por tu cara y tu espalda. Pero no los sientes. Tu mente solo piensa en que justo hoy tienes que llevar el coche al taller y que no te va a dar tiempo a coger el autobús para llegar puntual al trabajo. O que anoche no sacaste las pechugas de pollo del congelador y tus hijos no tendrán comida cuando vuelvan del colegio. O, en el peor de los casos, que llevas varios días con dolor de cabeza y que... ¿podría ser un tumor

