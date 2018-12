Laura Goñi, alumna de PACES en Toulouse

Actualizada 17/12/2018 a las 08:38

Su sueño era estudiar Medicina y su pasión vivir en el extranjero, así que Laura Goñi Jiménez no lo dudó ni un momento al elegir Toulouse como destino universitario. “Siempre había tenido la espinita de irme a estudiar fuera -ya había cursado 4º de la ESO en Oloron Sainte-Marie, donde quiso quedarse-, así que al no obtener la nota necesaria para entrar en Medicina en España, vi la oportunidad de estudiar lo que me gustaba y además hacerlo en otro país”, relata esta pamplonesa de

