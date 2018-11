Una charla sobre abusos en la infancia abre el Día contra la Violencia hacia las mujeres

Actualizada 20/11/2018 a las 10:58

El programa organizado por el Ayuntamiento de Pamplona con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, comenzará este miércoles, 21 de noviembre, con una charla sobre los abusos sexuales en la infancia y un taller de modelado para jóvenes.

Todas las actividades se han recogido bajo el lema de este año 'Ez dira zenbaki hutsak, gure bizitzak dira / No son sólo cifras, son nuestras vidas', ha destacado el Consistorio pamplonés en una nota.

En concreto, la charla 'Ojos que no quieren ver. Abusos sexuales en la infancia' estará protagonizada por Eva Silván de Save the Children y tendrá lugar en la Sala Zapatería, 40 a las 19 horas. Eva Silván es politóloga especializada en análisis de políticas públicas y activista de derechos humanos. Tiene experiencia en trabajo internacional en Mozambique, Angola, Nicaragua y Bolivia, entre otros países. Dirige la Oficina de Save the Children en el País Vasco y es miembro del colectivo de mujeres Doce Miradas.

El mismo miércoles, para jóvenes de 14 a 30 años, se desarrollará la primera sesión de 'Sensibiliz-Arte', que será un modelado en arcilla contra la violencia de género. La segunda se llevará a cabo el 23 de noviembre y girará alrededor de la pintura. Las dos se celebrarán en la Casa de la Juventud de 19.30 a 21 horas con entrada libre hasta completar aforo.

También el viernes, a las 11.30 horas, la Plaza Consistorial acogerá el acto institucional en el que se realizará la lectura de la declaración aprobada en el pleno del 5 de noviembre. La declaración de este año pone el foco en las cifras de las mujeres asesinadas, "unos datos que fueron una reivindicación fundamental en su época y que en la actualidad se han convertido en algo habitual".

El 23 de noviembre continuará con la presentación de un documental en euskera con música en directo sobre la violencia de género en la Escuela Navarra de Teatro a las 20 horas. 'Kabi biluziak / Nidos desnudos' de la compañía Segúnsurja recoge comentarios de gente de la calle, testimonios de mujeres que han enfrentado situaciones de violencia o materiales de ficción para plasmar cómo la violencia de género sigue estando presente en el día a día. El trabajo está dirigido por Virginia Senosiáin y Juan Luis Napal y cuenta con los músicos Igor Sáenz con el violonchelo y Joaquín Taboada al piano. El precio de las entradas es de 4 euros.

MÁS ACTOS DEL PROGRAMA

Por otro lado, el mismo 25 de noviembre, como en años anteriores, se celebrará una manifestación convocada por la Plataforma de mujeres contra la violencia sexista que partirá a las 12 horas de la Plaza Castillo.

El lunes 26, llegará un cinefórum sobre la película 'Las inocentes. Agnus dei', largometraje ambientado en agosto de 1945 sobre la violación a mujeres como arma de dominio en los conflictos bélicos. Se proyectará en Civivox Iturrama a las 18 horas con entrada libre. Se repartirán dos invitaciones por persona desde una hora antes.

El programa finalizará el 27 de noviembre con la entrega de premios del I Concurso de Buenas Prácticas Periodísticas en Igualdad Sanfermines 2018 organizado por el Ayuntamiento de Pamplona. El acto tendrá lugar en la Sala Descalzos, 56 (segunda planta) a las 10.30 horas y contará con la participación de la bertsolari Irati Majuelo.

