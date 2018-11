Batet, al PP: "La identidad de Navarra no está en peligro, excepto en sus mentes"

Actualizada 20/11/2018 a las 23:55

La ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, ha acusado este martes al PP de agitar "de forma absolutamente irresponsable" el conflicto territorial y ha pedido a ese partido que haga una reflexión sobre su actitud, que conduce a "acrecentar y agravar los problemas territoriales en España".

En la sesión de control al Gobierno del pleno del Senado, Batet ha respondido así a una interpelación de la senadora del PP María Cristina Sanz Barrios sobre las medidas que va a adoptar el Ejecutivo para defender la identidad de Navarra.

"Desde que Navarra está gobernada por partidos nacionalistas vascos su identidad se está viendo seriamente amenazada", ha avisado la senadora del PP, que ha dibujado un negro panorama social y económico en la comunidad foral y lo ha achacado a que en estos últimos cuatro años "ha primado lo identitario" por encima de cualquier otro asunto.

Hasta tal punto es así, ha argumentado, que es la única comunidad "cuyo gobierno no quiere que progrese y que rechaza infraestructuras vitales", como las inversiones en tren de alta velocidad, "porque lo manda Bildu".

La ministra no lo ve así y ha considerado que la identidad de Navarra no está en ningún peligro "excepto en sus mentes y en sus miedos", en alusión al PP, partido al que ha reprochado que actúe como si su programa electoral "fuera la identidad verdadera" y que "llama traidor a quienes no lo comparten".

De hecho, ha apostillado Batet, en el PP "se consideran los únicos defensores de la identidad navarra aunque los navarros se hayan alejado" de ellos en las elecciones.

Y es que, para Batet, el PP lo que hace cuando no está en el poder es "perder su sentido de Estado" y "arrojarse en brazos del ruido", "agitar el conflicto territorial" y "enfrentar a ciudadanos".

Además, Batet ha defendido el Gobierno "legítimo" de Navarra, "el que han elegido sus ciudadanos" en el sistema parlamentario que rige en España, con el que el Ejecutivo central debe hablar y "mantener una relación institucional de normalidad".

Ha recordado una sentencia reciente del Tribunal Supremo que clarifica las atribuciones del Gobierno navarro de las competencias de tráfico, cuyo traspaso se está negociando "al margen de identidades".

Pero la senadora del PP ha insistido en que el cuatripartito que gobierna en la Comunidad foral tiene una hoja de ruta centrada en imponer el euskera "como lengua de construcción nacional" pese a que el 93 % de los navarros no lo hablan, imponer la ikurriña y anexionar Navarra al País Vasco.

"Ustedes, los que nos llaman agitadores por defender espacios de libertad en Navarra, hacen guiños a Geroa Bai, partido que quiere que Navarra desaparezca (...) ¿No es para preocuparnos?", se ha preguntado Sanz Barrios, y ha proclamado: "Considero necesario la defensa de Navarra y de su actual estatuto jurídico y político, porque está en manos de los independentistas".

Por contra, al Gobierno no le preocupa la identidad de los navarros, ni de los catalanes ni de los murcianos, ha dicho Batet, que ha recalcado que el Ejecutivo defiende la identidad constitucional de Navarra como la de todas las autonomías.

