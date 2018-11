LAB denuncia un "fraude triple" en empresas de ambulancias de Navarra

Actualizada 19/11/2018 a las 17:01

El sindicato LAB ha denunciado este lunes la existencia de "un fraude triple" (a los trabajadores, a la Administración y a la Hacienda Foral) en las empresas SSG y Baztán-Bidasoa en la gestión de los servicios de ambulancias de Navarra.



“Por una parte, hay un fraude a trabajadores y trabajadoras, ya que se incumple el convenio en varios puntos”, ha señalado en un comunicado Ramón Lacalzada, responsable de Servicios Privados en LAB.



En segundo lugar, ha agregado, "hay un fraude a la Administración, como cliente, ya que no está recibiendo el servicio por el que ha pagado", y en tercer lugar, "hay un fraude a Hacienda y Seguridad Social por medio de las infracotizaciones”.



Por ello, el sindicato exige al Gobierno de Navarra que realice un seguimiento de estas empresas y no les permita presentarse en el próximo concurso de adjudicación del servicio, cuyo plazo concluye mañana.



El Gobierno de Navarra "debería dar explicaciones”, ha añadido Izaskun Juárez, miembro de la Federación de Servicios Privados de LAB, quien ha destacado que "esas empresas no cumplen las recomendaciones y normas europeas".



"No respetan los acuerdos sectoriales de la mesa de Transporte. No cumplen el pliego de condiciones actual. Y si eso es así, muchas de las cosas recogidas en el nuevo pliego de condiciones son irreales", ha denunciado.

Etiquetas Salud

LAB

Selección DN+