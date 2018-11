I-E negocia "con discreción" un acuerdo electoral con Podemos en Navarra

Actualizada 19/11/2018 a las 13:46

Izquierda-Ezkerra, tras haber reeditado el acuerdo electoral entre IU y Batzarre, negocia ahora "con discreción" una alianza con Podemos de cara a los próximos comicios autonómicos.



Según ha indicado este lunes el portavoz parlamentario de I-E, José Miguel Nuin, el acuerdo de IU y Batzarre ya está "cerrado" y la coalición "volverá a ser decisiva para el cambio" tras las próximas elecciones.



Sobre un posible acuerdo con Podemos, ha confirmado que "esas negociaciones están en curso", pero no ha querido informar sobre ellas, ya que hay un compromiso de ambas formaciones de llevar el proceso con "discreción".



Carlos Couso, parlamentario de Orain Bai en Podemos-Orain Bai, ha preferido no pronunciarse al respecto porque, si bien su expediente aún no está resuelto, ya no se considera miembro de Podemos.

