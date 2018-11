Esparza: "Los nacionalistas se han salido con la suya con el plan de empleo"

Actualizada 19/11/2018 a las 13:25

El portavoz de UPN en el Parlamento de Navarra, Javier Esparza, ha criticado que el Gobierno foral es "incapaz" de llegar a acuerdos en torno al plan de empleo y "estamos a finales de 2018 y nada de nada". "¿Por qué los sindicatos nacionalistas se han salido con la suya y han bloqueado esa aprobación del plan de empleo?", ha dicho.

Esparza ha indicado que van a realizar una pregunta en la Cámara a la presidenta del Gobierno, Uxue Barkos, sobre el plan de empleo y "por qué no ha cumplido la palabra dada". "No tener un plan de empleo perjudica a Navarra", ha dicho, para señalar que "ya no somos la Comunidad con menos tasa de desempleo, somos la quinta".

Según ha indicado, "la brecha salarial en Navarra es la mayor de todo España, el 94 por ciento de los contratos son temporales, ocho de cada 10 contratos parciales los firman las mujeres, la mujer navarra cobra 8.000 euros menos que hombre, somos la Comunidad en la que más crecen los accidentes de trabajo y seguimos sin plan de empleo".

"Los gobiernos de UPN pactaron cuatro planes de empleo y fuimos un referente desde el punto de vista de la concertación. Y este Gobierno es incapaz de llegar a acuerdos en algo que es fundamental", ha concluido.

