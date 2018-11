Actualizada 18/11/2018 a las 10:50

Carreteras sin tráfico, calles desiertas, y locales sin colas. Puede parecer el paraíso para los que viven en la aglomeración de las grandes ciudades, pero se ha convertido en la amenaza de la España vacía, un riesgo de desaparición que afecta a tres de cada cinco municipios.



Más del 60 por ciento de los ayuntamientos tienen menos de mil habitantes y solo concentran el 3,2 por ciento de la población. En el caso de Navarra, esta cifra se acerca al 70%. La mayoría de los españoles vive en las grandes ciudades, mientras el medio rural se queda despoblado, aunque no solo los pueblos, también algunos núcleos urbanos que son capital de provincia.



Todas las comunidades están afectadas en mayor o menor medida por este fenómeno que, junto al envejecimiento y la población flotante, constituye uno de los tres vértices del problema demográfico. Un auténtico "reto" para las administraciones públicas, sean del tamaño y del color político que sean.



Hay siete autonomías en las que más de la mitad de su municipios no pasan de los mil habitantes. En Castilla y León hay más de 2.000 localidades que no superan esta cifra de población, el 89 por ciento del total de ayuntamientos.



En Aragón, los pequeños municipios suponen casi el 86 por ciento del total, y en La Rioja, un 84 por ciento.



También son significativos los casos de Castilla-La Mancha y Navarra, ambas con casi un 70 por ciento, y Extremadura y Cataluña, con un 56 y un 52 por ciento, respectivamente.



Son localidades que, en conjunto, agrupan a menos del 10 por ciento de la población de la comunidad, excepto en Castilla y León y Castilla-La Mancha, porque la mayoría de los habitantes se concentran en las ciudades.



Un verdadero "éxodo rural" en pleno siglo XXI con una multitud de municipios que han perdido población en la última década, según advierte la comisionada para el reto demográfico, Isaura Leal, dependiente del Ministerio de Política Territorial, quien ha explicado a Efe que el problema no está en el mapa municipal.



No se trata del número de municipios existente, un total de 8.124 que considera adecuado para la extensión de territorio, sino una cuestión de prestación de servicios y de igualdad de oportunidades, que solo se puede solucionar trabajando "de una forma conjunta" entre todas las administraciones, ha asegurado.



Y es que casi un 53 por ciento del territorio nacional tiene riesgo de despoblación, sobre todo en el ámbito rural.



El Gobierno trabaja con el resto de administraciones para tener elaborado una estrategia nacional ante el reto demográfico en la primavera, antes de las elecciones autonómicas y municipales de mayo, con un "buen nivel de colaboración y voluntad de diálogo" por todas las partes, según Leal.



De momento, con este objetivo de solucionar los problemas poblaciones, ya está abierta una línea de ayudas de 80 millones de euros, con cargo al Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ) del Fondo Social Europeo 2014-2020, para el empleo juvenil en municipios de menos 5.000 habitantes.



También se ha aprobado un plan para proporcionar cobertura de internet de banda ancha al 90 por ciento de los municipios de este tamaño antes del 1 de enero de 2020.



El objetivo es dar igualdad de oportunidades y servicios en todas las partes del territorio y, de esta manera, garantizar la libertad de elegir donde cada uno quiere vivir.



Actualmente el peso poblacional se centra en las grandes ciudades, las de más de 50.000 habitantes. Se trata de 145 núcleos en toda España en los que reside más de la mitad de la población total.



Las capitales de provincia tienen en conjunto casi 15 millones de habitantes, lo que supone que una de cada tres personas vive en una de estas localidades, el 32 por ciento del total.



Sin embargo, Madrid supera estas cifras, ya que el 72 por ciento de los habitantes de la comunidad, tres de cada cuatro, reside en la capital, que cuenta con 3,2 millones de personas. En Barcelona, con 1,6, millones, el porcentaje se reduce hasta el 30 por ciento.



En comunidades uniprovinciales, la capital es el gran polo de atracción, como Baleares, Navarra y La Rioja. En Palma viven más de 400.000 personas, el 37 por ciento de la población del archipiélago balear, mientras que en Logroño vive casi la mitad de los riojanos, un total de 151.000 personas.

Selección DN+