Actualizada 17/11/2018 a las 10:21

La portavoz socialista de Derechos Sociales, Nuria Medina, ha criticado que "el presupuesto que el Gobierno destinará en 2019, según su propio proyecto, a los Servicios Sociales de Base, baja medio millón de euros respecto a lo presupuestado este año".

Algo que es, ha destacado, "incompatible con la puesta en marcha de un nuevo modelo de financiación que los socialistas vienen reclamando toda la legislatura porque el actual es insuficiente y no se ajusta a la necesidad de recursos que tienen los SSB, que son el servicio más cercano a la ciudadanía".

Medina ha recordado que el vicepresidente de Derechos Sociales, Miguel Laparra, "ha anunciado muchas veces la reforma" pero "con estos datos queda claro que, una vez más, solo son palabras huecas vacías de presupuesto". "Si no hay dinero no puede haber ni más profesionales atendiendo ni más recursos. Por lo que no se podrá trabajar adecuadamente", ha remarcado.

La socialista ha asegurado que "estos servicios están desbordados" y "no pueden atender en tiempo y forma la demanda porque no disponen de los medios suficientes". Para Medina, es "fundamental" que "los profesionales puedan hacer diagnósticos, acompañamientos y atender de manera personalizada a los usuarios y usuarias". "Los profesionales están haciendo todo el esfuerzo que está en su mano pero sin más recursos no pueden llegar a más", ha apuntado.

La parlamentaria del PSN ha añadido, además, la "heterogeneidad en las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras, que en buena medida, dependen de la capacidad económica de cada entidad". Ha criticado que "la Atención Primaria sigue igual, no hay novedades en la Cartera de Servicios Sociales, no se está materializando el derecho a la inclusión y, en definitiva, estamos ante la enésima decepción por parte del Gobierno, ahora con la merma presupuestaria". "Y lo peor es que quien paga las consecuencias es quien más necesita el apoyo", ha lamentado.

