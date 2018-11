El PPN interpela a Sánchez sobre "la situación y el estatus jurídico y político de Navarra"

Actualizada 17/11/2018 a las 10:59

La senadora del Partido Popular de Navarra, Cristina Sanz, ha planteado una interpelación al Gobierno de España, que se debatirá el próximo martes en el pleno del Senado, sobre "la situación y el estatus jurídico y político de Navarra".



"Desde que tenemos un gobierno en Navarra comandado claramente por el nacionalismo vasco, y ahora con Pedro Sánchez en La Moncloa, estamos viendo movimientos en torno al autogobierno y al traspaso de competencias, e incluso sobre el estatus jurídico y político de Navarra, que no nos gustan nada, y queremos saber cuál va a ser la actitud del Gobierno de España al respecto", ha explicado Sanz en un comunicado.



"Es obligación del Gobierno de España defender lo que quieren los navarros, que es que Navarra siga siendo una comunidad foral diferenciada dentro de España, y por eso planteamos esta interpelación, para averiguar cuáles son los planes del Gobierno de Sánchez para con Navarra", ha remarcado.



Sanz ha afirmado que "el PSOE llegó al Gobierno de la mano precisamente de quienes quieren romper España, y de la mano de quienes quieren que Navarra deje de ser Navarra para anexionarse al País Vasco". "No sabemos qué les ha prometido Pedro Sánchez, pero vemos que en el País Vasco se modifica el Estatuto de Autonomía para incluir a Navarra, que en la reunión entre Sánchez y Uxue Barkos se habla de traspasar competencias de tráfico de la Guardia Civil a la Policía Foral, y que el PSN habla de un gobierno para Navarra en el que no descarta al nacionalismo vasco", ha resaltado.



"Todo eso está generando malestar en la ciudadanía navarra", ha asegurado la senadora del PPN que ha esperado que el Ejecutivo central "nos aclare su postura sobre la defensa de Navarra".

Selección DN+