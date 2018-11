Actualizada 16/11/2018 a las 13:31

El portavoz de Educación del Partido Popular de Navarra, Javier García, va a preguntar a la consejera de Educación, María Solana, "si tiene conocimiento de quién ha elaborado la ficha del programa Skolae que afirma que canciones de grupos musicales como Amaral o El Canto del Loco promueven el sexismo y la discriminación de las mujeres, o que incluso dice que canciones de Loquillo, por ejemplo incitan a la violencia de género".

García ha pedido a Solana que dé explicaciones "porque después de presumir de que Skolae era un programa 'pionero en España', ahora resulta que parece un corta y pega de cosas que se han hecho en otros sitios, y da la sensación de que se ha copiado lo peor de otras iniciativas".

"No sabemos quién ha hecho esta ficha, ni ninguna otra, pero llevan el logotipo del Gobierno de Navarra, por lo que entendemos que cuentan con la autorización de la consejera Solana, que asumimos sabrá quién ha dicho que una canción como 'Tenía tanto que darte', compuesta por Mai Meneses para su hijo fallecido, promueve el sexismo, algo en nuestra opinión bastante indecente", ha criticado en un comunicado.

"Este gobierno está tan empeñado en adoctrinar y en implantar el pensamiento único en las aulas que incluso pretende decir a los alumnos qué pueden o qué no pueden escuchar, si eso no es censura, no sabemos qué puede ser", ha manifestado el parlamentario del PPN.

"La ficha no anima a los alumnos a buscar canciones sexistas, sino que directamente les dice cuáles lo son, en un criterio para nada objetivo y totalmente dirigido a condicionar la opinión de los estudiantes", ha censurado.

Javier García ha considerado que el programa Skolae "es nefasto, nocivo incluso para los alumnos, que debe ser retirado de inmediato". A este respecto, ha destacado que "no cejaremos en el empeño de conseguir por un lado que se retire la Resolución 350/2018 que lo hace obligatorio y por otro, que se elimine completamente el Skolae y se haga un programa de coeducación y de lucha contra la violencia de género que no caiga en el adoctrinamiento ni en implantar postulados de ideología de género".

Selección DN+