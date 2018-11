Ana Beltran llama "tonta" a Laura Pérez y dice que lo retira "si se ha oído"

Actualizada 13/11/2018 a las 17:19

La presidenta del Partido Popular de Navarra, Ana Beltrán, ha llamado este martes "tonta" a la parlamentaria de Podemos-Orain Bai Laura Pérez.

Sus declaraciones se han producido durante la comparecencia del consejero de Hacienda y Política Financiera, Mikel Aranburu, en la comisión de Hacienda y Política Financiera del Parlamento de Navarra. En ella, Aramburu ha rebajado al 2,7 % (unos 17 millones de euros) el incumplimiento de Navarra en 2017 de la regla de gasto, frente al 3,2 % (30 millones) computados por el Estado, al que ha reclamado que subsane su "error" que "no afecta a la gestión ordinaria" de la Comunidad foral.

En el turno de intervención de los grupos políticos, Laura Pérez ha señalado que UPN pedía la comparecencia para saber "si se está pagando la deuda, no pregunta si se han cubierto las necesidades de la ciudadanía navarra". "Se han pagado 2.000 millones de euros de deuda en esta legislatura y no se han revertido los recortes porque la regla de gasto lo impide", ha asegurado.

Posteriormente, Beltrán ha sido crítica con Podemos, "el partido del rescate ciudadano, cuyo líder se gasta más de 600.000 euros en una vivienda de 300 metros cuadrados con una superficie de 2.000 y escolta que le pagamos todos". En un momento dado ha dicho la expresión "qué tonta es", en referencia a la parlamentaria Laura Pérez.

Tras ello, Pérez ha pedido a Beltrán que retirara esas palabras y ha recordado además que ella ya no forma parte de Podemos por lo que "Pablo Iglesias no me representa". La portavoz del PPN ha señalado que, "si se ha oído" su expresión, la retiraba.

