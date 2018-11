Actualizada 12/11/2018 a las 14:23

Los trabajadores de la Administración de Justicia en Navarra han reclamado este lunes que el Gobierno foral, del que dependen sus nóminas, "cumpla el compromiso" adquirido hace tres años de pagar un complemento salarial que, sin embargo, no cuenta con reflejo en el proyecto de Presupuestos de Navarra para 2019.



Así lo han advertido en una concentración silenciosa a las puertas del Palacio de Justicia de Navarra, donde más de un centenar de trabajadores convocados por todos los sindicatos del sector (CC OO, STAJ, ELA, CSIF, LAB y UGT) se han posicionado tras una pancarta con el lema "Contra la discriminación de l@s trabajador@s de justicia".



También se han registrado protestas similares en los juzgados de Tudela, Estella, Tafalla y Aoiz, donde desarrollan su labor los 550 trabajadores de la Administración de Justicia cuyas nóminas dependen de Navarra (las de jueces, magistrados y secretarios judiciales son de competencia estatal).



En declaraciones a los periodistas, por el sindicato mayoritario en Navarra, el delegado sindical de CC OO en la Administración de Justicia, Pedro Esparza, ha lamentado "la discriminación y el ninguneo" a los que a su juicio el Gobierno foral somete a los trabajadores de la Administración de Justicia.



"La razón de esta concentración es que la consejera de Presidencia y Justicia, María José Beaumont, y la directora general de Justicia, Lourdes Aldave, no están cumpliendo los compromisos a los que llegaron hace ya años", como son los de incrementar el complemento denominado "específico o autonómico" correspondiente a los trabajadores navarros.



"Hace tres años se planteó que el Gobierno de Navarra iba a dar incrementos para llegar a 150, 120 y 100 euros en la Administración de justicia, y ahora mismo estamos a medio camino, porque en 2019 tenían que cumplir ese compromiso, pero "nos dicen que en los Presupuestos Generales de Navarra para 2019 no tienen partida".



Esparza ha denunciado "la mala gestión que el Gobierno está haciendo de la Administración de Justicia con respecto a lo que es una cuestión esencial, que somos los que administramos, gestionamos y tramitamos, los trabajadores que hacemos que las cosas funcionen en los propios juzgados", ha advertido.



Ha incidido en que "esto no es algo nuevo, llevamos muchos años de discriminaciones, reducciones y congelaciones salariales", por lo que reclaman que el Gobierno "cumpla sus compromisos", aún más "teniendo en cuenta que este año la previsión es destinar el 0,6% del Presupuestos General de Navarra a gastos de la Administración de Justicia", cuando la propia consejera habla de que debería llegarse al 1% "para tener una buena Administración de Justicia".



Así, Esparza ha asegurado que el gasto previsto en Justicia para 2019 reduce el de 2018, ya que se pasa de 46,35 euros por habitante a 46,28 euros en la previsión de el próximo año.



Por todo ello, ha avanzado que la hipotética falta de respuesta a sus reclamaciones conllevará continuar con las movilizaciones para "exigir que la consejera cumpla lo dicho".

