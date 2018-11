Bakartxo Ruiz (EH Bildu) apuesta por "profundizar en el cambio"

Actualizada 10/11/2018 a las 15:04

La candidata de EH Bildu a la Presidencia del Gobierno de Navarra, Bakartxo Ruiz, ha afirmado que "es evidente" que "estamos en una situación mejor" que al inicio de la legislatura en 2015 y ha destacado el papel de las "fuerzas del cambio municipales" para "seguir avanzando y profundizando en el proceso de cambio".



Ruiz ha intervenido este sábado en las jornadas 'Nafarroa 2023', organizadas por EH Bildu en la Sala Zentral, con el objetivo de iniciar la elaboración del programa electoral de la coalición de cara a las elecciones de 2019.



"Estamos en marcha, estamos hablando de contenidos del cambio y de todos lo que tenemos por hacer", ha destacado la candidata de EH Bildu que ha asegurado que "si miramos con perspectiva lo que ha supuesto estos tres años y medio, estamos en una situación mejor". Asimismo, ha afirmado que "es la propia ciudadanía la que nos marca el camino y es la fuerza del cambio" y que "nos queda mucho por hacer".



"Nadie puede poner en duda que estamos en una situación diferente", ha insistido Bakartxo Ruiz que ha puesto como ejemplo la implantación, el curso que viene, del grado de Medicina en la UPNA.



También se ha referido al programa Skolae y ha valorado que "en todos los centros de Navarra y todo el alumnado pueda tener a su alcance una educación afectivo-sexual que haga una ciudadanía y una sociedad diferente". A este respecto, ha criticado que "ahí está la derecha más rancia de toda Europa que sigue empecinada en retrotraernos a la época franquista, al tabú, al silencio, a la abstinencia antes del matrimonio, a la segregación de las aulas por sexo, a los rosarios en los ovarios y también en las puertas de las clínicas".



"No pueden soportar que eso se haya acabado y que la ciudadanía navarra sea mucho más abierta y moderna de lo que ellos piensan y desean", ha afirmado Ruiz que ha añadido que "en el fondo no pueden soportar que Navarra ha cambiado y ya no es la Navarra constreñida que han querido construir durante tantos años".



"En 2015 dijimos que era posible unas políticas diferentes que fueran de la mano y no de espaldas a la ciudadanía, y lo estamos demostrando", ha aseverado la candidata de la coalición que ha resaltado el trabajo de EH Bildu "pueblo a pueblo, ciudad a ciudad".



En este sentido, ha afirmado que "una de las señas de identidad de EH Bildu es que es capaz de creer en el cambio y hacerlo posible de abajo arriba, mediante la suma de pequeños cambios" y "podemos estar muy orgullosas del trabajo que estamos haciendo". "La fuerza del cambio municipal está poniendo unas bases sólidas para seguir avanzando y profundizando en el proceso de cambio en el que creemos", ha subrayado.



Así, Bakartxo Ruiz ha destacado las "políticas sociales, más sostenibles, más euskaldunes, más feministas y más transparentes" que se están llevando a cabo en los municipios, "con humildad para aprender de mano la ciudadanía, con gestión honesta y rigurosa, y con la confianza que nos da la ciudadanía que sabe que somos de fiar".



"En 2015 fuimos la primera fuerza municipal, creo que no es casualidad, y eso es lo que queremos mantener en la próxima legislatura", ha recalcado.



Bakartxo Ruiz se ha referido también al acto de 'España Ciudadana' el pasado domingo en Alsasua que ha calificado como "una gran provocación de la ultraderecha". Asimismo, ha indicado que UPN "decidió no salir en la foto, pero creo que se arrepintió y no tardó ni 24 horas en competir con Vox y Ciudadanos en ver quien tiene un perfil más propio de Le Pen o Bolsonaro".



La parlamentaria ha valorado que "frente a la provocación vimos una vez más un pueblo digno que sigue reivindicando que quieren a sus hijos en casa, que quieren que les dejen en paz".



Bakartxo Ruiz ha señalado que, con las jornadas de este sábado, "hemos empezado a proyectar la Navarra del 2023" y en esa fecha, ha asegurado, "habremos profundizado mucho más en los objetivos del cambio y la actitud va a ser la misma de siempre: ni un paso atrás, tenemos todo por ganar".



En esta línea, ha llamado a tener "más ambición para abordar de una vez por todas el debate de la relación que tenemos que tener con el Estado en términos democráticos, de que Navarra tiene que ser dueña de su futuro y de sus decisiones" como, por ejemplo, que "aquí queremos atender a todo el mundo en la sanidad pública, que queremos unos presupuestos que responda a los derechos de toda la ciudadanía sin las limitaciones que se nos imponen de Madrid; que, si hemos hecho una buena gestión y tenemos dinero en el bolsillo lo podamos hacer inversiones".



También ha abogado pro "tomar las grandes decisiones con la ciudadanía para tener una posibilidad real de participación" y para "poder llevar a cabo un modelo fiscal todavía más ambicioso, avanzado y justo donde los defraudadores paguen hasta el último euro y las empresas que tienen más beneficios paguen más" y para "tener unas políticas sociales cada vez más justas y más profundas".



Ambición igualmente, ha continuado, "para que el euskera sea oficial en toda Navarra y superemos de una vez por todas una zonificación lingüística que zonifica nuestros derechos y zonifica a los euskaldunes que vivimos en esta tierra".

