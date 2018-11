Actualizada 09/11/2018 a las 14:13

UGT ha pedido a la consejera de Educación, María Solana, que "concrete la información sobre el número de vacantes" de la Oferta Pública de Empleo (OPE) del Cuerpo de Maestros de 2019.

Para el sindicato, "este retraso es inadmisible" y la negociación con los sindicatos "brilla por su ausencia". En este sentido, ha criticado que "no se haya convocado mesa sectorial para tratar este asunto" y ha acusado a la consejera de estar "dilatando los plazos".

En un comunicado, UGT ha mostrado su preocupación por las declaraciones de Solana "en las que afirma que faltan por darse una serie de pasos para saber el montante de plazas, especialidades e idiomas de la OPE del cuerpo de Maestros".

Para el sindicato, "apurar los plazos, cuando ya en otras Comunidades Autónomas se conoce el número definitivo de vacantes para la convocatoria, no es lo correcto" y ha recordado "la experiencia de la convocatoria pasada, en la que hasta quince días antes de los exámenes no se concretó el número definitivo de plazas, lo que provocó inseguridad, inestabilidad y disgusto en los docentes afectados".

Mª José Anaut, responsable de Enseñanza del sindicato, ha asegurado que "se está generando desconfianza innecesariamente, ya que es preceptivo el paso por la mesa de sector de todos aquellos temas que afectan a las condiciones laborales de los y las docentes". Ha criticado, además, que "para el concurso de traslados no se ha convocado la mesa, cuando ya está activa la recepción de solicitudes, por lo que se ha omitido un trámite preceptivo, impidiendo cualquier tipo de negociación para abordar los problemas que ha habido en el anterior y proponer soluciones".

Además, el sindicato ha recriminado que "hasta la fecha sólo se haya convocado una mesa sectorial de inicio de curso" que, en opinión de Anaut, fue "completamente decepcionante, porque la Administración no quiso admitir ninguna crítica a la OPE 2018 del Cuerpo de Secundaria y FP, ni propuestas de mejora para las siguientes".

UGT ha recordado las palabras de la presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos, el pasado 20 de julio, en las que "se comprometió a hacer un análisis que, según sus propias palabras, exigía una reflexión". Sin embargo, "lejos de cumplir esta promesa, no se convocó una mesa específica con ese tema; simplemente se trató la OPE, realizando una valoración más que positiva, y no se admitió el más mínimo contraste de opiniones, ignorando las aportaciones realizadas en el sentido de que se conozcan, por ejemplo, los criterios de evaluación, las respuestas adecuadas a los supuestos prácticos, las razones por las que se han quedado 73 plazas sin cubrir, etc", ha reprochado.

Propuestas, ha destacado el sindicato, que "están siendo aceptadas y realizadas en otras Comunidades Autónomas y su rechazo por parte de nuestro Departamento de Educación implica un trato injusto para las personas que han opositado, a quienes afecta de manera directa el conocer o no lo sucedido".

Finalmente, UGT ha exigido que "se convoquen la mesa sectorial y la comisión de seguimiento del pacto recién aprobado, tal y como se acordó en la firma del mismo, ya que dicha comisión debe velar por su correcto cumplimiento, preservando la filosofía en la que se asienta, que es la mejora de la calidad de la enseñanza pública navarra".

