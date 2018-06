Sistemas OEE, Tweet Binder y Coccus, finalistas de los Premios DN+

Tweet Binder comenzó muy mal, pero ha logrado convertirse en la plataforma de análisis de Twitter con la versión gratuita más completa a escala mundial; Sistemas OEE ha diseñado una tecnología capaz de extraer y analizar datos de cualquier sistema productivo en tiempo real y presume de haber accedido al selecto club de empresas europeas distinguidas por las ayudas Horizonte 2020. Es la única compañía subvencionada por Europa que está trabajando en el sector de la digitalización; y Coccus System Ibérica esta revolucionado la gastronomía con una máquina que combina la impresión 3D con el corte láser de un sinfín de materiales.

Las tres firmas que en conjunto emplean a alrededor de setenta trabajadores altamente cualificados y cuyos desarrollos tienen presencia internacional, son los finalistas del II Premio a la Innovación Digital DN+ organizado por Diario de Navarra en colaboración con la Confederación de Empresarios de Navarra (CEN), Cámara Navarra, Centro Europeo de Empresas de Innovación (Cein) y ATANA.

El premio se lanzó para celebrar el primer aniversario de DN+, el producto digital de pago de Diario de Navarra, destinado al consumo de información en dispositivos electrónicos (ordenador, móvil y tablet). Lo que se busca con la distinción es reconocer el talento de aquellas empresas navarras que han apostado por la innovación digital y contribuyen de esta forma a la mejora y el desarrollo de la sociedad navarra.

El jurado, compuesto por David Luquin, director general de Emprendimiento y Educación de la Universidad de Navarra, Juan Gallego, responsable del Servicio de Empleo de la Fundación Universidad Sociedad en representación de la UPNA, Iñaki Pinillos, miembro de la junta directiva de Atana, Pablo Frauca, director de Marketing del Grupo La Información y José Manuel Erro, director comercial de Diario de Navarra y director general de Brandok, tuvieron que decidir entre trece empresas.

Entre las participantes se encontraba el Grupompleo ETT S.L, especializada en reclutamiento y selección de personas y con 70 trabajadores en plantilla; Familiados, que presta servicios de cuidadores profesionales para familias dependientes y se posiciona como la primera plataforma en España que va a ser capaz de vender de manera rentable servicios online; Mutihelpers, empresa de servicios de mejora y reparaciones a domicilio; Yunity360, que aplica la realidad virtual al tratamiento de fobias; IS Group, de servicios de Ingeniería y Arquitectura, con un nuevo modelo digital consistente en el desarrollo de una plataforma denominada INDOC para el alojamiento y mantenimiento de toda la documentación técnica (todas las autorizaciones legales y fotografías esféricas 360 grados) de una empresa. También optaban al premio Redonda, empresa de creación de contenidos, locución y corrección de estilo; Evel New Technologies, que presta servicios de internet comunitario de última generación ofreciendo a los clientes velocidades de acceso a internet de hasta 50Mb simétricos; Uriz y Monleón, de consultoría y con un producto novedoso que engloba la gestión estratégica del negocio en el ámbito de la mejora de la competitividad de las empresas a través de las personas y la digitalización; Atecna Impacto Documental, empresa de servicios de gestión documental que lleva 20 años digitalizando empresas y Zapa and Friend, que ha desarrollado una plataforma online para que cualquier padre o madre pueda disponer de contenidos audiovisuales para su hijo de entre uno y doce años en idioma nativo. Los candidatos tuvieron la opción de aportar cualquier material como vídeo o imágenes para ayudar a valorar la candidatura.

NUEVO ENTORNO DIGITAL

Para valorar a las empresas se tuvo en cuenta la apuesta de cada una de ellas por modelos de negocio basados o adaptados al nuevo entorno digital y la manera en la que cada una de ellas han sabido readaptar la forma de cubrir una necesidad tradicional en base a las posibilidades que ofrece el canal digital. De Tweet Binder, que en pocos días lanzará una versión mejorada de su plataforma, el jurado valoró que ha sido capaz de llevar el nombre de Navarra ligado a innovación a todas las partes del mundo. De Sistemas OEE, que con su apuesta por la innovación digital esté siendo capaz de contribuir a la mejora y desarrollo de la sociedad navarra y de Coccus System Iberica S. L, que haya sido capaz de aplicar las últimas tecnologías digitales en el entorno de la hostelería haciéndolas utilizables por personal no experto. El ganador del certamen se conocerá el 19 de junio durante un evento que se celebrará en las instalaciones de Diario de Navarra, en Cordovilla. Finalistas y participantes compartirán con los asistentes sus experiencias y claves para afrontar los nuevos desafíos digitales.

