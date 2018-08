Actualizada 21/08/2018 a las 08:48

El 31 de diciembre de 2016 era la fecha límite para entregar el Informe de Evaluación de Edificios (IEE) que demostraba el buen estado, tanto físico como de salubridad, de las viviendas centenarias navarras. En total, 914 edificios de Pamplona con más de 100 años debían pasar este informe obligatorio. Con el 2017 iniciado, tan solo lo habían presentado 320 edificios: uno de cada tres.

Si bien es cierto que esta cifra de edificios ‘obedientes’ puede considerarse muy reducida, sí se aumentó la presentación de informes en los últimos meses del año. Hasta septiembre de 2016, tan solo 37 edificios (un 4% del total) habían presentado este documento. En los tres meses finales, la cifra se multiplicó hasta llegar a los 320 definitivos, algo que destacan desde el Gobierno foral y que atribuyen, posiblemente, “a que aumentara la información” sobre la realización del informe.

Las razones del fracaso

¿Qué ocurre con las 600 viviendas que no han presentado el informe? Incumplir la presentación de este informe supone incurrir en una infracción grave prevista en el artículo 212 de la Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación del Territorio y Urbanismo, tal y como indicó el Gobierno foral en su momento. La infracción se encuentra al nivel de otras como construir sin licencia de obra o en terreno no urbanizable.

Para aquellas viviendas que no han cumplido la orden del gobierno regional, afirman desde la institución “no existe prórroga posible, sino que solo existe una fecha de referencia para cumplir, o no, con una determinada obligación”. Las sanciones para aquellas viviendas que hayan esquivado este informe no están claras, sino que dependerá del Ayuntamiento de Pamplona, en este caso, y del respectivo en el resto de edificios de otras localidades. A pesar de la posibilidad de sanciones, insisten desde el Gobierno foral, que no “se trata tanto de sancionar como de insistir en el cumplimiento de una obligación”, ya que, consideran, “el IEE es una estupenda herramienta para planificar y poder prever las políticas de rehabilitación”.

Para explicar la baja cifra de comunidades que han cumplido con este informe, el Área de Vivienda del Gobierno de Navarra menciona la falta de “concienciación al respecto” y la misma “realización del Informe, que tiene un coste, que se aprecia como una carga más, otro incómodo trámite cuya utilidad se desconoce”, apuntan desde la institución. Por último, recuerdan desde el Gobierno que “ser propietario de un bien inmueble conlleva, además de unos derechos, también una serie de obligaciones”.

Los resultados

De los 320 edificios que sí han realizado este informe, el 48% han obtenido el resultado “apto, pero con deficiencias leves” y el 33% la calificación de “aptos”. Tan solo el 4% han resultado “no aptos” y otro 15% “no apto provisionalmente”. Son estos dos últimos tipos aquellos que deberán someterse a reformas o mejoras para conseguir la calificación positiva. La condición de “No apto” se adquiere si el edificio presenta deficiencias muy graves. También si presenta deficiencias graves que no se pueden subsanar en el plazo de un año. Deficiencias muy graves son las que comprometen la estabilidad del edificio o del elemento constructivo que las presenta y “representan un peligro para sus moradores o viandantes”.

