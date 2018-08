III edición de Campus Promete Navarra, un campamento para descubrir el talento

Actualizada 20/08/2018 a las 13:09

Fundación Promete pondrá en marcha la III edición de Campus Promete Navarra, un campamento para el descubrimiento del talento en cualquier ámbito del conocimiento dirigido a niños y jóvenes de entre 8 y 18 años.



Organizado conjuntamente con Fundación Diario de Navarra, Campus Promete Navarra tendrá lugar en el Palacio de Congresos y Auditorio de Navarra, Baluarte, y se celebrará tanto en formato urbano (del 3 al 7 de agosto) como residencial (del 2 al 8 de agosto.



Los participantes disfrutarán de un entorno lleno de estímulos y posibilidades en el que crearán, a lo largo de una semana, un proyecto personal de libre elección en campos tan diversos como la escritura, la robótica, la música, la ciencia, el diseño de videojuegos, etc., con la colaboración de nuevos amigos con sus mismos intereses y rodeados de profesionales y recursos que lo harán realidad en un espacio optimizado para la creatividad.



Una experiencia para el desarrollo personal, el talento y las habilidades sociales que comienza con una pregunta reveladora, “¿qué quieres hacer?”, y que ya han disfrutado más de 800 alumnos a lo largo de las diferentes ediciones que desde 2011 Fundación Promete ha organizado en varias ciudades del país.



Según Luis Cacho, presidente de Fundación Promete, “el objetivo de Campus Promete Navarra es que los participantes experimenten un nuevo modelo de entorno para el desarrollo del talento, lo suficientemente libre como para impulsar su creatividad y maximizar su implicación e identificación con el proyecto y la tarea que desarrollen. Campus Promete Navarra se ha concebido como un espacio cristalizador de vocaciones tempranas, multidisciplinar y socializador, adoptando la forma operativa de realización de un proyecto personal de libre elección, con el objetivo de ser vehículo de exploración y desarrollo individual y colectivo”.



Campus Promete Navarra, cuyo plazo de inscripción ya está abierto a través de www.campuspromete.es y para el que las plazas son limitadas, cuenta con un programa de becas impulsado por la Obra Social de La Caixa y destinado al 50% del alumnado participante, con lo que se garantiza la igualdad de oportunidades de acceso al desarrollo del talento para jóvenes provenientes de familias con rentas bajas o pertenecientes a grupos sociales en riesgo de exclusión.



MÁS DE 100 EXPERIENCIAS DIFERENTES



En Campus Promete Navarra no hay programas, contenidos ni actividades preprogramadas, sino que se sigue un dinámica personalizada para cada alumno con el objetivo de condicionar al mínimo su creatividad y que experimente un modelo de entorno para el desarrollo del talento lo suficientemente libre y espontáneo para maximizar su implicación en su proyecto personal.



Para llevar a cabo esta metodología, Campus Promete Navarra contará con un equipo educativo formado por más de 70 profesores y educadores, entre los que figuran profesionales de diferentes ámbitos que aportan su conocimiento en diferentes materias como voluntarios. En este sentido, cabe resaltar que en la edición de 2014, Campus Promete Navarra contó con la participación de 41 voluntarios (un 84% del total del equipo educativo), fruto de la suma de aquellos profesionales que participaron a título individual y los que lo hicieron a través de programas de voluntariado corporativo de sus respectivas compañías. Un dato que no sólo reafirma el marcado carácter innovador en el plano educativo de este proyecto, dada la experiencia y conocimientos que aportan estos voluntarios en diferentes áreas, sino también en el social.



Este equipo educativo cuenta, además, con los profesionales del Gimnasio de Desarrollo Personal, que aplican estrategias de acompañamiento educativo con cada alumno, al que ayudan a hacerse preguntas relevantes, a encontrar las respuestas dentro de sí mismo, a favorecer su autoestima, la resolución de conflictos, a colaborar y a fortalecer el compromiso con su proyecto.



En el Garaje de Emprendedores los participantes recibirán la visita de emprendedores que les relatarán sus experiencias e identificarán los valores de la cultura el emprendimiento, conectando la línea vital con su interés, con el objetivo de que tengan un visión más clara sobre cómo llevar a cabo en un futuro su proyecto personal.

