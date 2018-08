Los peregrinos desbordan este verano los albergues de Navarra

Actualizada 20/08/2018 a las 12:53

"Estamos completos". Así rezan estos días los carteles que cuelgan en las puertas de muchos albergues de peregrinos en Navarra.



"Acogemos a nuevos caminantes a partir de las 12.00 horas", señalan desde el Albergue de Jesús y María, en pleno Casco Antiguo de Pamplona, "pero esto es la guerra, así que para las 10.00 de la mañana ya hay gente haciendo cola, por lo que nuestras 112 camas se ocupan enseguida".



Cuando éste y otros establecimientos se quedan sin espacio y no hay más remedio que colgar el temido cartel, los peregrinos, agotados, siguen su camino en busca de otro alojamiento.



EL CAMINO DE SANTIAGO EN CIFRAS



Los albergues navarros llevan desbordados desde finales de agosto, aunque desde principios de verano no les dan ni un respiro.



De junio a agosto de este año, por la Real Colegiata de Roncesvalles han pasado 29.774 peregrinos, 33 más que en 2013. Pero todavía destaca más la diferencia de enero a agosto: 49.796 peregrinos en 2014 frente a los 48.324 en 2013; 1.472 caminantes de diferencia.



Lo mismo ha ocurrido en el Albergue Juvenil Oncineda, en Estella, que este verano ha recibido a 1.810 peregrinos, 155 más que en el verano del año anterior; por su parte, de enero a agosto ha acogido a 3.023 caminantes, 345 más que en 2013.



LO QUE NO SE CONTABILIZA



A pesar de este "ligero aumento" de peregrinos, apuntan desde albergues como el de Jesús y María o el Anfas de Estella, lo que verdaderamente "sorprende" desde finales de agosto es "lo que no se contabiliza".



Se refieren a quienes se quedan en la calle por falta de espacio. "Esos peregrinos no quedan apuntados en los registros, pero están ahí, y este verano se han multiplicado", señalan. Y añaden: "Se les deriva a otros albergues e incluso hostales de precio similar, pero puede que esos lugares estén también completos, de manera que algunos terminarán durmiendo al raso".



El vaso medio lleno para quienes duermen al aire libre es el verano tardío que vive la Comunidad foral.



LA CRISIS, "BUENA" PARA EL CAMINO



Los albergues navarros no se explican este aumento de peregrinos, aunque se preguntan si la crisis tendrá algo que ver.



"Muchos parados aprovechan este tiempo 'libre' para animarse a hacer el Camino de Santiago", aseguran desde el Albergue de Jesús y María, que además tiene otras teorías para el creciente éxito de este peregrinaje, como las redes sociales o la difusión que se hace de él en el extranjero.



De hecho, "cada año se apuntan más foráneos" a esta aventura, sobre todo italianos, franceses, alemanes y brasileños, indican. En cuanto a peregrinos españoles, los catalanes, madrileños y valencianos son quienes más se han dejado ver por nuestra Comunidad.



UN EFECTO MARIPOSA



Muchos llegan a los albergues "demasiado cargados", explican desde el establecimiento pamplonés. Viajan "hasta con hornillos", por lo que las mochilas terminan pesando "una barbaridad". Como las que llevan Jane y Paul Krepps, un matrimonio de Canadá ya entrado en años: el equipaje de ella suma seis kilos y el de él, nueve. O como la mochila de Janice Bridgman, una neozelandesa de 60 años "encantada" con la amabilidad de la gente que se encuentra a lo largo de la ruta y que carga un total de 10 kilos.



"Cuando se dan cuenta de que han traído demasiada ropa y demasiados trastos", relatan desde este albergue, "deciden dejar algunas cosas atrás que servirán para otros peregrinos e incluso para monjas u ONG". "Como si fuera un efecto mariposa", se sonríen.



