Actualizada 20/08/2018 a las 13:46

Santander, Torrelavega, Granada, Villanueva del Río y Minas (Sevilla), Tocina (Sevilla), Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), Sevilla, Jerez, Almería, Basauri... Y Tudela. Éstas son algunas de la ciudades españolas donde ya se han prohibido las atracciones de ponis en las fiestas populares, por las condiciones a las que son expuestos los animales, denunciadas por diversas protectoras y asociaciones de ecologistas.



Y es que, mientras el Ayuntamiento de Pamplona mantiene su intención de instalar esa atracción en las barracas de San Fermín, la capital ribera ya ha tomado ejemplo de otras localidades a nivel nacional en las que las denuncias de un ciudadano o de organizaciones protectoras de animales han motivado la aprobación de dicha prohibición.



TUDELA DA EL PRIMER PASO EN NAVARRA



Según el presidente de la Protectora de Animales Ribera Navarra, Rodolfo Escalada, la iniciativa de un particular fue lo que motivó que esa organización se movilizara y organizara reuniones con los grupos políticos del Ayuntamiento de Tudela que, finalmente, desembocaron en la declaración de la Junta de Gobierno contraria al "uso de animales en ferias festivas".



"Desarrollamos un texto de acuerdo al cual, además de intentar conseguir que el Ayuntamiento de Tudela se posicionara a favor de este tema y no trajera estas atracciones, se buscaba lograr que las casetas de feria no entregasen como premio animales vivos -como peces y tortugas- como ya registra la ley", explica.



Escalada sostiene que el proceso de retirar de las atracciones feriales los paseos en poni no tomó más de 15 días. "Se llevó al Ayuntamiento la propuesta, que se desarrolló a modo de moción para llevar al Pleno, lo trataron en una Junta de Gobierno y decidieron que en Tudela no se dieran licencias para instalar este tipo de atracciones de ponis y que no se promoviera su uso. Se aprobó en el pleno de la semana siguiente a las reuniones con los grupos políticos", recuerda.



De esta forma, se aprobó de forma unánime la declaración contraria a "la utilización de animales en espectáculos lúdicos como ferias, tómbolas, carruseles de ponis, así como a su subasta o entrega como premios", y se planteó el compromiso de abordar en un debate futuro "la regulación de espectáculos circenses con animales".



ASOCIACIONES Y OTRAS CIUDADES SE UNEN AL RECHAZO



La Ley andaluza 11/2003 de Protección de los Animales prohíbe, en su artículo 4.1.o. el empleo de animales en exhibiciones, circos, fiestas y otras actividades, si ello puede suponer para el animal sufrimiento. Eso destaca en su página web la Asociación Andaluza para la Defensa de los Animales (ASANDA), que aboga por que los ayuntamientos no concedan licencias a las atracciones con animales.



Asimismo, la Ley foral 7/1994, de 31 de mayo de Protección de Animales en Navarra establece en el Título I, Artículo 4, que "se prohíbe el uso de animales en espectáculos, peleas y otras actividades si ello puede ocasionarles sufrimientos o malos tratos".



Desde 2009, los municipios de Granada, Villanueva del Río y Minas (Sevilla), Tocina (Sevilla), Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), Sevilla, Jerez y Almería, acordes a esta normativa, han eliminado las atracciones de ponis, iniciativa que también se ha seguido en otros consistorios de la geografía nacional como Santander, Torrelavega o Basauri.



Al igual que ASANDA, Ecologistas en Acción expresa una postura clara en contra "del no uso de animales en ningún tipo de actividad, atracción o evento".



"No aceptamos que las ferias utilicen esos animales. Esos animales están muchas veces dando vueltas a un tiovivo en condiciones de protección del animal que no se cumplen o son mínimas. No estamos por el uso de los animales para diversión o entretenimiento", manifiesta Chesus Ferrer.

Selección DN+