La 'II Gran Recogida' pedirá nuevos alimentos para una mejor nutrición

"Ha sido un placer poder colaborar un poco con el Banco de Alimentos de Navarra. Me parece admirable el esfuerzo y la constancia de los voluntarios". Lo dice Irene Cantero González, que terminó el Grado de Nutrición Humana y Dietética el año pasado en la Universidad de Navarra y hoy trabaja como becaria en el departamento de Ciencias de la Alimentación y Fisiología de la Facultad de Farmacia y Nutrición de la UN. El mismo que está colaborando con el Banco de Alimentos (BAN) en un proyecto para tratar de mejorar desde el punto de vista nutricional el tipo de alimentos que se entregan a los 38.000 beneficiarios a través de 250 entidades (parroquias, ONG, etc.).



Nada menos que 90 personas, entre alumnos, profesores y doctorandos, han estado meses ayudando de forma voluntaria. Y uno de los frutos es que en la 'II Gran Recogida Navarra', promovida por el BAN y por la Fundación Diario de Navarra-Grupo La Información, se van a solicitar algunos alimentos novedosos, como las conservas de pescado (atún, sardinillas..., porque aportan proteínas, grasas "buenas", etc.) y conservas vegetales, además de los habituales (arroz, leche, galletas, aceite, legumbres secas, pasta).



Ya sólo faltan cinco días para este evento solidario que tendrá lugar el viernes 31 de mayo y el sábado 1 de junio en 130 puntos de recogida, 127 súper e hiper y tres colectas en treinta localidades. Cientos de voluntarios se preparan para echar una mano y animar a los ciudadanos a poner un granito de arena para paliar un poco la pobreza generada por la crisis en tantos hogares.



Para Diana Ansorena, profesora de la Facultad de Farmacia y coordinadora del proyecto, es una oportunidad de poner los conocimientos profesionales al servicio de los más necesitados. "Cuando el BAN nos propuso que analizáramos cómo podía mejorar de alguna manera el reparto de alimentos en relación con una dieta sana y equilibrada, no lo dudamos", comenta. Añade que la iniciativa se engloba dentro del proyecto 'Tantaka', conjunto de acciones solidarias de empleados y alumnos de la UN.



Asesoramiento, recetas...



Las áreas de colaboración científica han sido varias. Por ejemplo, se ha asesorado al BAN en la preparación de los lotes de alimentos y en seguridad alimentaria, se ha recogido información de interés (ya colgada en www.bancoalimentosnavarra.org) y se ha asesorado para que en la Gran Recogida se soliciten alimentos de "especial interés nutricional".



Además de los anteriormente citados, otros serían, por ejemplo, frutas en conserva, purés de patata y sopas de sobre, leches y cereales infantiles, potitos...



Los alumnos han participado en el marco de la asignatura de Dietética, repartidos en diversos grupos y con varias tareas, pudiendo muchos visitar el BAN y conocer 'in situ' su labor solidaria. Uno de ellos ha sido Mikel Etxebeste Mitxeltorena, que estudia 4º de Farmacia y Nutrición (doble titulación). "Ha sido muy interesante poder echar una mano", asegura. Y cuenta que, en su caso y con otros compañeros, ha estado confeccionando una veintena de recetas al mismo tiempo "saludables y económicas", que se darán a conocer en el futuro...



Para la profesora Itziar Zazpe, asimismo, el proyecto ha sido también una forma de "sensibilizar" al alumnado. Incluso se han elaborado, de acuerdo con la sociedad multicultural actual, pirámides de alimentos por continentes -una también escrita en árabe- y equivalencias entre alimentos de otros países y de aquí.



