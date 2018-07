La lluvia empieza a borrar la nieve caída en Navarra

Actualizada 23/07/2018 a las 11:01

Pamplona y su Comarca registraron en las últimas horas la primera nevada del invierno y el manto blanco cubrió las calles y los parques a última hora del lunes. Además, el temporal de nieve también ha afectado a zonas del norte y centro de la Comunidad foral, donde se han registrado nevadas importantes desde la noche del domingo al lunes.



El descenso de las temperaturas hasta valores negativos (-1 grado se registraba a las 23.00 horas) favoreció que se formaran los copos de la que ha sido la primera nevada del invierno reseñable. Durante la noche, la temperatura registrada en la estación meteorológida en la UPNA no ha marcado valores negativos.



La nevada caída esta noche en la capital navarra ha causado alteraciones puntuales de tráfico por la caída de tres árboles en diferentes puntos de la ciudad y por el cruce de algunos vehículos en la vía. En concreto, los árboles se han caído en la carretera de Badostáin antes de llegar a la avenida de la Baja Navarra, en la avenida de Guipúzcoa sentido salida de la ciudad cerca de la cuesta de Curtidores y junto al Albergue de Peregrinos Paderborn y el Molino de Caparroso. El servicio de Bomberos ha colaborado en su retirada.



Por otro lado, la nevada ha causado problemas en algunas zonas de Pamplona debido a la existencia de vehículos cruzados en la vía. Los patrullas de Policía Municipal han colaborado a lo largo de toda la noche para despejar las vías ayudando a apartar los vehículos cruzados. Los principales puntos donde han ocurrido estas incidencias han sido la cuesta de Labrit y algunas calles del barrio de Mendillorri.



Policía Municipal ha informado de que las previsiones metereológicas de las próximas horas anuncian lluvias, por lo que no se prevén mayores incidencias, aunque recomienda precaución en los desplazamientos, tanto en vehículos como caminando.



CARRETERAS



La red principal de carreteras de Navarra permanece abierta, pese al temporal de nieve, gracias al trabajo de 44 equipos quitanieves movilizados por el Gobierno de Navarra, según ha informado el Ejecutivo en un comunicado.



A las 8.30 horas, únicamente están cerrados en la red secundaria los puertos de Belagua (NA-137), desde Mata de Haya; y de Urbasa (NA-718). Asimismo, son necesarias las cadenas o los neumáticos de invierno en el Puerto de Belagua (NA-137), entre Isaba y Mata de Haya; en el Puerto de Artesiaga (NA-1740), en la carretera Garde-Ansó (NA-176), en San Miguel de Aralar (NA-7510) y en Zuriza (NA-2000).



Desde las 5 horas de este martes, el Departamento de Fomento del Gobierno foral ha movilizado un total de 44 equipos quitanieves, de los que 21 recorren las carreteras de los valles pirenaicos, la Autovía del Pirineo (A-21) y los puertos de Belagua, Erro, Ibañeta, Laza y Mezkiritz.



El resto de máquinas atienden las autovías de la Barranca (A-10), de Leitzaran (A-15), del Norte (A-1) y la Autopista de Navarra (AP-15), así como también la carretera que une Pamplona con Behobia (N-121-A); la Ronda de Pamplona (PA-30); los puertos de Aibar, Artesiaga, Egozkue, Lerga, Lizarraga, Loiti, San Miguel de Aralar, Urbasa, Urkiaga, Yesa; y las carreteras de los valles de Goñi y de Yerri.



En la página web www.incidenciascarreteras.navarra.es y en el teléfono 848 423 500 se ofrece información actualizada del estado de las carreteras de la Comunidad Foral. Para los desplazamientos fuera de Navarra es conveniente consultar la web de la Dirección General de Tráfico (www.dgt.es) y su teléfono de información 011.



RECOMENDACIONES DEL GOBIERNO DE NAVARRA



El Gobierno de Navarra recuerda a los ciudadanos la necesidad de que respeten tanto las indicaciones de las autoridades de tráfico como de las señales que alertan de la posibilidad de hielo en la calzada. Además pide a los conductores que no adelanten a las máquinas quitanieves, que no detengan su vehículo en la calzada y que estacionen su vehículo únicamente fuera de la carretera.



Asimismo, recuerda que es preferible viajar de día y por carreteras principales o vías rápidas. Igualmente es importante revisar los neumáticos, frenos, batería, anticongelante, luces, refrigerante y calefacción. También es aconsejable llenar el depósito de combustible y repostar cada 100 kilómetros, llevar siempre ropa de abrigo, cadenas o neumáticos de invierno, teléfono móvil con su cargador y alcohol.

