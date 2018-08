"El Gobierno foral no ha cumplido su obligación de garantizar la seguridad de los viajeros"

Actualizada 20/08/2018 a las 11:18

"Es vergonzoso tener una parada de autobús en plena carretera nacional en este siglo. ¿Cómo pudo alguien dejar a mi padre, con 84 años y de noche, ahí? Permitirlo, después de todas las denuncias que se habían hecho, es una dejadez con delito", denunciaba Eulogio Arróniz Chalezquer, uno de los seis hijos de Jesús Arróniz Yoldi, el pasajero de 84 años que el pasado 4 de enero falleció atropellado por dos vehículos tras bajarse de un autobús de Conda en Garínoain, en el arcén de la carretera nacional N-121. Una zona sin iluminacion, donde ninguna señal advierte de la presencia de peatones cruzando la vía.



Apenas una semana después del suceso y a la espera de conocer el atestado, la familia anunció que emprenderá acciones legales contra la empresa de autobuses por "no cumplir las normas de seguridad para los viajeros" y también contra el Departamento foral de Fomento por "no fiscalizar la prestación de este servicio ni adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los ciudadanos".



Precisamente este viernes 11 de enero, tras el revuelo ocasionado por este suceso, el consejero de esta área, Luis Zarraluqui, anunció que el Ejecutivo había decidido prohibir todas aquellas paradas de autobús que se encuentren en carreteras o zonas que no garanticen la seguridad de los usuarios. ?Desconocíamos que se producía esta situación y no se debe producir nunca más", declaró el titular de Fomento. El pasado martes, este mismo departamento ya ordenó a Conda suprimir la parada común de Barásoain y Garínoain en la N-121 y dejar a los pasajeros en el centro de ambas localidades.



Por su parte, la compañía de transporte, tras acatar la orden, aseguró que este estacionamiento en la carretera general estaba "perfectamente autorizado por el Gobierno de Navarra".



"No me valen las excusas que está dando ninguno de ellos. Alegan que la concesión era antigua, de 1958. ¿Cómo es posible, si la N-121 todavía no había sido construida? El cruce originario entre Barásoain y Garínoain está en el interior de los pueblos y ahí es donde paraban los autobuses. Además, desde 1998 hay marquesinas para que se bajen los viajeros. La única satisfacción que tenemos es que hayan anulado estas paradas, aunque haya sido necesaria la muerte de mi padre", manifiestó Eulogio Arróniz, vecino de Mutilva y empresario electricista.



En representación del resto de sus hermanos, residentes en San Sebastián, Barcelona, Pamplona y Garínoain, aseguró que están "indignados y frustrados": "Nos enteramos de las noticias por los medios de comunicación. Después de las circunstancias en que ha ocurrido todo, no hemos recibido ninguna llamada de nadie dándonos una explicación", recriminó.

Etiquetas Gobierno de Navarra

Selección DN+