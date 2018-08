Esperanza para niños filipinos con discapacidad

Actualizada 20/08/2018 a las 14:08

Junto al pabellón rosa está el patio de columpios. Niños y niñas se columpian en silencio. A veces se rompe la calma con una gran carcajada...". Kiko, de 11 años, es síndrome de Down y desde que llegó al centro sonríe continuamente. Jericho tiene 12 años y es ciego por una malformación. Jolina, de 6 años, sufre hidrocefalia... La lista es larga. Más de 600 niños y adultos con diferentes discapacidades son atendidos en el centro Elsie Gaches de Filipinas, gestionado por las Hermanas de la Caridad de Santa Ana.



La mayoría fueron abandonados, algunos incluso recogidos de la calle, todos procedentes de familias muy pobres que no podían o no sabían qué hacer con ellos. Sus miradas, tristes unas veces, impávidas otras, van cobrando vida poco a poco con la atención, la estimulación, el cariño... que les aportan las siete religiosas y los 170 profesionales y trabajadores del centro.



"Lograr pequeños avances, una sonrisa, unos pasos, aprender los números o el abecedario... se celebran allí como una fiesta", asegura el navarro Luis López, director de Marketing de la Fundación Juan Bonal y que conoció el lugar en persona hace años. López, que estará en el videochat de Diariodenavarra.es este martes, a las 13 horas, añade que, para poder lograr estos progresos y dar a los niños "esperanza y un futuro digno" es necesaria la ayuda solidaria. Por ejemplo, con el apadrinamiento, promovido por la Fundación Diario de Navarra y la Fundación Juan Bonal.



Para vivir 'dignamente'



Apadrinar cuesta 125 euros al año, dinero que, añade, va directo "de monja a monja". Es decir, de la hermana Raquel Mayayo (Lazagurria, 1939), directora de la Fundación Juan Bonal, a la hermana Savita Parmar, directora del centro. "Los fogones de gas de la cocina cuecen arroz y verduras; es impresionante ver el horno de pan...". A Jolina le suele doler mucho la cabeza y las hermanas hacen rehabilitación con ella varias horas al día. Tantos niños, tantas historias. Desde cerca del centro Elsie Gaches, en Manila, la capital, se pueden ver amplios barrios de chabolas que contrastan, al fondo, con los rascacielos.



No es fácil, pero las hermanas quieren que "sus niños", tanto los pequeños como los ya adultos, a quienes atienden desde 1994 - algunos llegaron a estar anteriormente encerrados, encadenados, tirados por el suelo, desatendidos...-, "puedan vivir dignamente". Pero hay que costear la comida, la ropa, los tratamientos terapéuticos, la medicación..., un sin fin. Por ejemplo, 300 kilos de arroz diarios y 60 kilos de carne. Y pagar a la numerosa plantilla necesaria para los 602 usuarios. Hace falta seguir mejorando instalaciones y medios... Y atender la enfermedad y la discapacidad, tratando de recuperar o descubrir capacidades latentes. Todo ello en un entorno de pobreza.



"Este centro es un verdadero milagro", afirma Raquel Mayayo, encantada de que desde su tierra natal se promueva esta iniciativa solidaria, denominada 'Apadrina a un inocente'. Inocentes rescatados del rechazo y del olvido, del maltrato y de la indiferencia.

