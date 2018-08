Los hosteleros navarros, contra el consumo de alcohol entre menores

Actualizada 20/08/2018 a las 12:44

La Asociación de Hostelería de Navarra prevé apoyar el convenio suscrito este miércoles por la Federación Española de Hostelería y Restauración (FEHR) y el ministerio de Sanidad para combatir el consumo de drogas y de alcohol por parte de menores en los espacios de ocio nocturno.



Así lo confirmó este miércoles Nacho Calvo, secretario general de la Asociación de Hosteleria de Navarra (AHN), quien a falta de un análisis más profundo del convenio, aseguró que la AHN prevé apoyar esta iniciativa, aunque "todavía no se ha concretado de qué manera".



Calvo matizó que en Navarra no se da ese problema ya que "los menores no tienen acceso al alcohol en los bares". "En 18 años como abogado de la asociación, sólo ha habido una denuncia por este tema", explicó.



Para el secretario general de la AHN, "el problema realmente está en el botellón y eso no es asunto de la hostelería sino de los comercios". A pesar de ello, los hosteleros navarros apoyarán la campaña con el fin de "concienciar a los jóvenes sobre el consumo responsable de bebidas alcohólicas", afirmó Calvo.



Según datos del ministerio de Salud facilitados este miércoles por la ministra Ana Mato, la edad de inicio del consumo de alcohol se encuentra por debajo de los 14 años y dos de cada tres menores consiguen ese alcohol y lo consumen en bares, pub o discotecas.

