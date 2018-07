Angerlina Jolie y Brad Pitt vuelven al cine juntos en 'Frente al mar', la tercera película de la actriz detrás de la cáma. La película, situada en los años 70, es una apuesta personal de Jolie sobre los problemas de una pareja en los años setenta. Es la segunda película que protagonizan juntos, tras 'Señor y señora Smith', aunque en 'Un corazón invencible' también colaboraron -Pitt era el productor-. 'Frente al mar' se estrena este viernes.



PREGUNTA: Se estrena como guionista ¿Qué le llevó a escribir?



RESPUESTA: Cuando empecé el guion jamás se me ocurrió que terminaría dirigiéndolo.Fue mi escape porque lo escribí mientras mi madre estaba en el hospital con cáncer.



P: ¿Por qué esta visita al cine experimental?



R: Elegí situar la historia en los años 70 porque creo que esa es una época muy rica en cuanto a arte y política. Es una época con mucho colorido y muy atractiva, ya que elimina muchas de las distracciones de la vida contemporánea y me permite centrarme de lleno en las emociones de los personajes.



P: La película está protagonizada por su marido, Brad Pitt ¿En algún momento pensó que podría interferir la ficción en su matrimonio?



R: Queríamos experimentar dentro de un ambiente seguro. Los dos, como artistas, nos hemos desatado como nunca antes. Ha sido una entrega mutua absolutamente completa.



P: Juegan con el mirón y abren sus puertas a una intimidad inventada. ¿No le dio miedo el riesgo?



R: La relación de los protagonistas muestra alguna que otra metáfora de nuestra relación. No es una película que responda a los cánones de moda del cine actual, bien al contrario, es una historia intima, que muestra el reto de un amor en su madurez.



P: ¿Qué significa para usted dirigir? ¿Disfruta más que de la interpretación?



R: Hay una parte de mi que desea controlar su expresión artística. Me gusta la responsabilidad que implica realizar un filme de principio a fin, puedo proteger la edición, el sonido, la interpretación de los actores, estoy a cargo de cada efecto. Un director esculpe toda la pieza.



P: ¿Piensa en abandonar la interpretación?



R: Brad sabe desde hace tiempo cuanto me apasiona mi trabajo humanitario, la dirección y la escritura... ve venir que algún día deje la interpretación. Pero no me retiro. Pienso rodar una o dos películas, las adecuadas, porque me gusta actuar. He estado delante de una cámara durante tanto tiempo de mi vida que considero oportuno dar un paso atrás.



P: ¿Disfruta viéndose en pantalla?



R: No. Hay pocas películas mías que haya visto. No he visto 'Wanted' o 'El turista'. Otras las vi cuando se estrenaron y nunca las he vuelto a ver. Me gusta más la experiencia de ver como responde el publico.



P: ¿Con cuál de los personajes que ha interpretado se identifica más?



R: Probablemente haya sido Maléfica. Yo, como ella, nací con un corazón ingenuo, confiado, capaz de querer mucho, y luego por las circunstancias de mi vida fui dejando de creer en los demás, me recluí, me quedé sola, frustrada y enfadada. Ella se da cuenta lo que significa tener una familia y eso fue precisamente lo que me cambió. Vuelvo a ser ligera, divertida, amorosa, traviesa, siempre divertida.



P: ¿Se considera una mujer fuerte?



R: Debo confesar que como mujer el día que más fuerte me sentí fue cuando me convertí en madre. En mi primera experiencia no di a luz a mi hijo Maddox, que recogí en un aeropuerto. El tenia seis meses cuando me lo entregaron y me refugie en una casa en Africa para enfrentarme al reto. No podía creer que era la madre de alguien, en ese instante entendí que cada decisión que yo tomara le afectaría a él.



P: ¿Qué trata de inculcar a sus hijos?



R: Todos somos iguales y tenemos un gran poder de superación dentro de nosotros. Eso es lo que yo quiero que aprendan mis hijos, es mi regalo a mi marido, a mi familia, siempre es posible mejorar dependiendo de las decisiones que tomamos



P: Ha dicho que esperaba el momento en que sus hijos fueran adolescentes para pasar más tiempo con ellos.



R: Si, definitivamente. Me va a costar porque dirigir lleva más tiempo que actuar, pero tienes más flexibilidad. Me gusta mucho editar porque puedo tener a mis hijos alrededor, desayunar con ellos, prepararles la cena, llevarles al dentista. Cuando sean adolescentes necesitaran que les haga menos cosas, pero estaré muy presente.



P: ¿Cuál cree que es el mejor consejo que puede darle a una madre con hijos preadolescentes?



R. Alguien me dijo que lo mejor es no decir demasiado. Guiarles tanto como puedas mientras crecen, antes de ser adolescentes, y luego cuando ellos tratan de expresarse escucharles siempre

