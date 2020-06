¿Por qué la noche de San Juan no coincide con el solsticio?

Actualizada 17/06/2020 a las 12:49

A pesar de la creencia popular, la noche de San Juan no es la noche más corta del año. El solsticio de verano, que marca el arranque del verano, es el 21 de junio, mientras que la mayoría de localidades españolas celebran la noche de San Juan el 23 de junio y en algunos lugares el 24 es festivo. Es decir, la noche de San Juan no es la noche más corta del año, pero casi, y su cercanía al solsticio de verano no es casual.

Para saber por qué estos dos hitos del calendario son tan cercanos hay que remontarse a los tiempos anteriores al cristianismo, de dónde proviene esta fiesta. En esa época el fuego se encendía coincidiendo con el solsticio de verano con el objetivo de purificar y "dar fuerza" al sol, ya que a partir de entonces los días iban haciéndose más cortos hasta llegar al segundo solsticio, el de invierno -la noche más larga del año-.

¿POR QUÉ SE CAMBIÓ?

¿Por qué se celebra entonces la 'Noche de San Juan' el 23 de junio en muchos municipios en vez del 21 de junio? La respuesta es que, como tantas otras fiestas populares de origen pagano, tras la llegada del cristianismo las antiguas tradiciones fueron asimiladas dentro del calendario cristiano y la costumbre de encender hogueras quedó unida a la celebración del nacimiento de San Juan Bautista. De acuerdo a la Biblia San Juan Bautista nació el 24 de junio, una fecha fecha muy próxima al solsticio de verano en el hemisferio norte, razón por la que la noche de San Juan se celebra en muchos municipios españoles entre el 23 y 24 de junio o entre el 24 y el 25 de junio, dependiendo de la localidad.

