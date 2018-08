Objetos olvidados para ayudar a los que no los recuerdan

Actualizada 20/08/2018 a las 13:30

Una caja metálica de Cola Cao de los años 60, un teléfono de baquelita negro, una bicicleta BH con diseño de 1909, las pastillas Juanola o las no menos famosas zapatillas Victoria son algunos productos olvidados que vuelven para ayudar a quienes ya no pueden recordarlos: los enfermos de alzhéimer.



Bajo el lema "Nos encanta recordar, luchemos juntos porque todos podamos hacerlo", la Fundación Reina Sofía ha presentado su campaña "Edición Recuerda", una nueva y original iniciativa con la que pretende sensibilizar a la sociedad sobre "la necesidad de investigar esta terrible enfermedad", en palabras de doña Sofía.



La Reina ha presidido el acto en el Palacio de la Zarzuela, y la presentación que también ha sido un homenaje a quienes sufren alzhéimer y a sus familiares, copartícipes de ese sufrimiento.



Desde hace años, su fundación está volcada con la atención a los enfermos y la investigación para combatir este mal por ahora incurable; en 2002 logró levantar en el barrio madrileño de Vallecas un moderno centro dedicado íntegramente a estos fines.



"¿Cómo ayudar?". La idea de esta nueva campaña diseñada por la agencia de publicidad Sra. Rushmore consiste en poner de nuevo en circulación productos y servicios muy variados que forman parte de la memoria colectiva de los españoles pero que ya no es posible disfrutar ni adquirir en las tiendas.



Así ocurre con un juego de la oca de principios del siglo XX, o un juego infantil de chapas, las barajas "de toda la vida" -de familias o la clásica española-, la camiseta del Atlético de Madrid de los años 70 o los posters del Real Madrid conmemorativos de sus bodas de oro y de la inauguración del Santiago Bernabéu.



Todos van a poder comprarse a partir de ahora, y los beneficios obtenidos, bien total o parcialmente, serán destinados a la Fundación Reina Sofía, que los dedicará a apoyar la investigación sobre el alzhéimer.



El sitio web permitirá comprar estos productos "con memoria" o averiguar en qué comercios es posible adquirirlos, todo ello gracias al apoyo de más de 30 empresas de muy diversos sectores cuyos directivos han acudido a Zarzuela para comprobar el resultado de sus esfuerzos.



También será posible rememorar experiencias que a muchos les traerán entrañables recuerdos, como la película ET, que volverá a proyectarse en el cine Callao de Madrid.



El mismísimo Steven Spielberg ha autorizado a que la recaudación de esa sesión conmemorativa se entregue a la Fundación Reina Sofía.



La campaña se animará gracias a varios anuncios en los medios de comunicación en los que además de el extraterrestre ET aparecen las viejas estaciones del metro de Madrid, los colchones de la abuela y muchos otros objetos evocadores.



Cada firma ha intentado que el producto que reedita tenga un valor simbólico especial, y así el BBVA aporta a esta tienda del recuerdo una cartera que rememora que el Banco Bilbao fue el primero en emitir tarjetas de crédito en España.



De todo ello han podido conversar con doña Sofía los directivos de las empresas colaboradoras, entre las que figuran Balay, Bayer, el BBVA, BH, Coca Cola, El Corte Inglés, Flex, Fournier, Telefónica, Nutrexpa, las fundaciones del Atlético de Madrid y el Real Madrid, Renfe, Telefónica o el Banco Santander, entre otras.



También han estado presentes responsables de los principales grupos de comunicación -A3media, Cope, Forta, Grupo Zeta, Hola, La Vanguardia, La Razón, Media Set, Prisa, RTVE, Unidad Editorial y Vocento, que darán a conocer una iniciativa que estará en marcha hasta final de año.



El alzhéimer afecta a más de 500.000 personas en España y se calcula que en el mundo hay 32 millones de enfermos.



La fundación presidida por la Reina fue constituida en 1977 y desde 1994 promueve proyectos educativos y sanitarios, de ayuda social y humanitaria, con la lucha contra esta enfermedad como uno de sus objetivos más destacados.

