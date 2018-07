Lolita Flores vuelve a Madrid con su personaje de Natalia 'Colometa' casi un año y medio después del estreno en la capital del monólogo teatral 'La plaza del diamante', una adaptación de Joan Ollé --que también dirige la pieza-- en base a la novela de la catalana Mercè Rodoreda y que estará en el Teatro Bellas Artes desde este jueves hasta el próximo 17 de abril.



'Colometa' es una chica huérfana de madre que perderá a sus seres queridos y, tras la Guerra Civil, deberá afrontar una época de hambre y miseria en Barcelona. Preguntada por la vulnerabilidad de las mujeres en conflictos bélicos, como en el caso de las refugiadas sirias, la artista sí cree que se pueda hacer un paralelismo con su personaje.



"Claro que se podría ver reflejada en las refugiadas sirias, en la guerra todas las mujeres sufren por igual. Cuando veo en el telediario sus caras, algunas llevando a sus hijos desnutridos, son inocentes de estos conflictos. Desde luego, los que aprietan el botón de las bombas sí que no lo son", ha explicado en rueda de prensa.



Lolita no ha dudado al reconocer que Natalia se trata del personaje "más importante" que ha interpretado a lo largo de su carrera. "Estoy segura de que todavía me llegarán más proyectos importantes, pero esto ha sido un regalo de todos los que han confiado en mi", ha indicado.



El recuerdo de sus padres sigue estando muy presente en la actriz y, en esta ocasión, Lolita ha reconocido que 'El Pescailla', natural de Barcelona, tuvo un peso muy importante a la hora de decidir si aceptaba el papel. "Yo sé que los dos me siguen viendo y ahora estarán orgullosos", ha apuntado.



De esa ascendencia catalana, la actriz ha heredado el conocimiento de la lengua catalana --"aunque solo lo entiendo, me da vergüenza lanzarme a hablar"--, importante para abordar un rol de un personaje característico de esa Barcelona de postguerra.



CONOCIENDO A RODOREDA

En esta línea, ha recordado con cariño una anécdota durante el paso de la obra por Salt (Girona), en el que alguien del público se le acercó al final de la interpretación para decirle que "no había notado que no hablaba en catalán hasta que terminó".



En cualquier caso, Lolita ha reconocido que desconocía a la escritora Rodoreda antes de abordar su personaje. "Soy una inculta", ha bromeado, tras señalar que todavía a día de hoy, a pesar de haber leído otras obras suyas, no ha afrontado la lectura de 'La plaza de los diamantes' para que no interfiera en su trabajo sobre el

texto teatral.



A la hora de encarnar a 'Colometa', Lolita ha renunciado a cualquier técnica teatral optando por interpretarla desde su intuición, "desde dentro". "Aunque sea una obra que trata temas tristes, ella no se hunde, y a mi me hace feliz. Si tuviera que subirme a un escenario a sufrir, no lo haría", ha aseverado.



IVA CULTURAL



Acompañada del director del Teatro Bellas Artes, Jesús Cimarro, el IVA cultural ha vuelto a salir a escena debido al cambio político que se avecina. Para Lolita, "'Spain' sigue siendo 'different'" en este asunto a pesar de las promesas de los partidos. "Se empeñan en que seamos iguales a los europeos, pero solo en lo malo", ha añadido.



Por su parte, Cimarro se ha mostrado confiado en que el cambio se producirá, aludiendo a las declaraciones del candidato a la investidura Pedro Sánchez la semana pasada comprometiéndose a bajarlo. "En cualquier caso, sea el que sea presidente al final, debe saber que el mundo del espectáculo no va a tolerar más esta situación", ha señalado.



Por último, Lolita ha sido cuestionada también sobre sus próximos proyectos, entre ellos una posible vuelta al cine. "Algo de eso hay, pero no puedo decir más, porque no hay nada firmado. Sería con gente a la que admiro mucho", ha desvelado.

