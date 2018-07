David Guetta, Dixon, Nicky Romero, Tale of Us y Maceo Plex son algunos de los artistas y grupos que ya han confirmado su asistencia a 'Utopía', un nuevo festival de música "dance" que se celebrará los próximos 4 y 5 de junio en el campus de la Universidad Complutense de Madrid.



Se trata, según explican los organizadores, Glaciar, en una nota, de un festival "urbano" y "de día" que busca elevar el género "dance" "a la máxima potencia".



El evento, accesible para mayores de 16 años, se desarrollará el sábado 4 y el domingo 5 de junio entre las 12 de la mañana y la 1 de la madrugada con un cartel formado, según la organización, por "más de 50 artistas internacionales" que encabezará el popular Dj francés David Guetta.



Los conciertos de 'Utopía' se repartirán entre los tres escenarios que se instalarán en el campus de la Ciudad Universitaria madrileña y los abonos, disponibles desde este lunes, oscilan entre los 60 y los 195 euros.



Del primer tipo de entradas, las llamadas 'Utopía pass' se han puesto a la venta un millar, mientras que de las 'Utopía VIP' se han lanzado dos centenares; todas ellas tienen garantía de devolución del 80% del importe si finalmente el comprador no puede asistir al festival.



En los días previos al evento, la organización celebrará, en colaboración con varias instituciones madrileñas, 'Utopía campus', un ciclo de conferencias, encuentros, mesas redondas y talleres que, según el comunicado de prensa, versarán sobre el "peso" de la música "dance" en la sociedad actual y su papel como "estímulo cultural, social y económico" en "diferentes territorios".

