Leonardo DiCaprio, recientemente nominado como mejor actor por 'The Revenant', dirigida por el mexicano Alejandro González Iñárritu, se siente feliz por ese honor, aunque asegura que las distinciones de Hollywood no son su fuerza motriz.



"Es lindo ser reconocido por los colegas, pero no son los Oscar los que me motivan", explicó el actor de 41 años tras la presentación de la exitosa película en Roma.



El drama épico de supervivencia de Iñárritu competirá en 12 categorías por un Oscar en la gala de este año. "Cuando estoy en rodajes no pienso en ganar un Oscar, sino en entregar una obra maestra que perdure", fue citada la estrella de Hollywood por medios locales.



Entre los actores candidatos figuran, además de DiCaprio, Bryan Cranston ('Trumbo'), Matt Damon ('The Martian'), Michael Fassbender ('Steve Jobs') y Eddie Redmayne ('The Danish Girl').



DiCaprio ya conquistó un Globo de Oro por su interpretación del explorador Hugh Gloss

