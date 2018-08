Lo último de Joss Whedon llega a internet directamente

Actualizada 20/08/2018 a las 13:16

La última película del productor y director Joss Whedon, padre de series como 'Buffy, Cazavampiros', 'Ángel' o 'Dollhouse', ha sido puesta a disposición del público a través de internet inmediatamente después de su estreno anoche en el Festival de Cine de Tribeca.



El film, titulado 'In your eyes', puede verse ya en todo el mundo subtitulado en distintos idiomas a través de la plataforma www.vimeo.com a cambio de 5 dólares (3,6 euros) .



Whedon hizo el anuncio por sorpresa durante el estreno de la película en Tribeca con un mensaje en vídeo, en el que mostró su ilusión por probar "una nueva forma de distribución".



"Estoy muy emocionado, porque no es solo el estreno, sino el inicio de la distribución mundial de la película. Desde ahora mismo, 'In your eyes' está disponible en cualquier aparato con conexión a internet", señaló el cineasta.



Whedon escribió y produjo la película, dirigida por Brin Hill, y protagonizada por Zoe Kazan y Michael Stahl-David.



El cineasta es conocido sobre todo por sus grandes éxitos en televisión y por haber dirigido 'Los vengadores' (2012), uno los mayores taquillazos de los últimos años.



'In your eyes' narra la historia de dos desconocidos con una misteriosa conexión telepática desde la infancia y hasta la edad adulta.

