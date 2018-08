Actualizada 20/08/2018 a las 13:35

Alice Francis, artista emergente del denominado neo-swing, inaugurará este sábado a las 20 horas el ciclo Musiketan, que regresa este curso a la Sala de Cámara para ofrecer, entre octubre y mayo, un total de 8 citas con artistas internacionales de diferentes estilos musicales como folk, rock, jazz, pop, neo-swing o country.



En el concierto, Alice Francis presentará los temas de su primer álbum, St James Ballroom, editado hace apenas un año por Universal Music. Fundación Baluarte apuesta por dar continuidad a este Festival de Músicas en Pequeño Formato incluyéndolo como una temporada paralela y de músicas alternativas.



Las entradas para el concierto de Alice Francis cuestan 13 euros y se ofrecen precios especiales para el Abono del ciclo, 75 euros, y para el Programa 3/30 (carnet joven), a 4 euros cada entrada. Las entradas se pueden adquirir ya a través de los canales habituales: en la web www.baluarte.com, en las taquillas de Baluarte, www.ticketmaster.es y en el teléfono 902 15 00 25.



Con una cuidada imagen retro, la música de Alice Francis incorpora sonidos del swing, el charleston y el jazz de los años 20 junto con elementos del hip-hop o de la música electrónica. Los dos primeros singles de su disco -Shoot Him Down, remezclado por Parov Stelar, y Milk & Sugar, editado por Eatge Noir- han tenido muy buena acogida entre los amantes del neo-jazz y del modern-swing.



Artistas como Josephine Baker, Billie Holiday o Ella Fitzgerald son las principales influencias musicales de esta rumana de nacimiento residente en Alemania. Colabora con músicos de todas las partes del mundo, una influencia que refleja en su música.



Alice Francis es conocida en el sobrenombre de Miss Flapperty, una mezcla entre flapper (mujer joven de los años 20) y liberty (libertad). Ella misma explica que Flapperty es un término "que es sinónimo de mujeres fuertes, conscientes de sí mismas, que en la década de 1920 amaban más los Club de Jazz que ser un ama de casa".



La historia de Musiketan comenzó en Bilbao en 1994 con una tímida programación entre abril y junio, aunque ya en otoño de este mismo año se elaboró un programa más amplio en cuanto a su duración -desde octubre 94 hasta junio 95- y a la calidad de los músicos asistentes. El pasado curso, coincidiendo con el veinte aniversario del inicio de Musiketan y tras 290 conciertos, el ciclo traspasó fronteras geográficas por primera vez y llegó a Baluarte con catorce conciertos.



A lo largo de este curso, el ciclo Musiketan contará también con las actuaciones de Pamela Hute (21 nov), Dena Derose (29 nov), Elliot Murphy (17 ene), Attwenger (1 feb), Lovely Rita (15 feb), Badi Assad (15 mar) y Danni Leigh (3 may), según ha informado Baluarte en un comunicado.

