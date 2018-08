"No sé qué hacer contigo", finalista del Premio Canal Plus

Actualizada 20/08/2018 a las 13:54

El cortometraje "No sé qué hacer contigo", dirigido y producido por el pamplonés Miguel Campion, ha sido elegido como finalista del Premio Canal Plus al mejor cortometraje de 2013. El corto, rodado íntegramente en Pamplona, con la mayoría del equipo navarro y que contó con el apoyo y la ayuda del INAAC, opta a los premios del jurado y del público, que se otorga mediante votación popular en la página web del concurso. Además de poder verse en la web, “No sé qué hacer contigo” se emitirá durante las próximas semanas en Canal + Extra junto con los otros finalistas del certamen. El corto se rodó en octubre de 2011 en Pamplona y en él pueden verse lugares reconocibles de la ciudad como el Puente de la Magdalena, el parque de la Media Luna, el ascensor que baja al Molino de Caparroso, el cementerio o el barrio de La Milagrosa.



Protagonizado por la televisiva Belén Cuesta, conocida por series como "Bandolera", cuenta en su elenco con los actores navarros Jaime C. Segura, Edelweiss Hernández, María José Goyache, Reyes Ilintxeta, Rosa Nagore, Joxepe Gil, Edurne Azpeitia, Maite Legarrea, Juan Sansegundo y Eneko Otermin. La música es del compositor pamplonés Ion de Luis. Otros miembros navarros del equipo son la Jefe de producción, Paloma Iraizoz, el montador, Iker Insausti, el script Sergio San Martín o el Jefe de Sonido, Diego Pérez, entre otros muchos que han colaborado.



Su director, Miguel Campion es licenciado en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Navarra y ha trabajado como guionista y experto en desarrollo creativo para distintas empresas del medio audiovisual en Madrid y en Barcelona, compaginándolocon la docencia en distintas universidades y escuelas de cine, al mismo tiempo que produce y dirige sus propios cortometrajes. Además de cortometrajes, es autor de obras dramáticas y narrativas de géneros muy diversos, que van desde la comedia al género fantástico y que recientemente ha comenzado a publicar como autor independiente en su

propia página web "No sé qué hacer contigo" se estrenó el 20 de abril de 2012 en la Filmoteca de Navarra y desde entonces, además de ser finalista del Premio Canal Plus, "No sé qué hacer contigo" ha recorrido varios festivales de cine, como por ejemplo, el Festival de Islantilla (Huelva), el de Portobello (Londres) o el de Pamplona. El 30 de junio se sabrá si ha conseguido ganar alguno de los premios a los que opta en el certamen de Canal Plus.



"No sé qué hacer contigo" es un cortometraje que combina el drama y la comedia negra y cuenta la historia de una mujer que se está preparando para ir a trabajar, cuando la policía llama a su puerta y le anuncia que su padre ha muerto. Ella se queda fría, no reacciona: hace muchos años que no sabe nada de él, desde que abandonó a toda su familia. Aun así, decide hacerse cargo de las gestiones relacionadas con la muerte de su padre. Solamente cuando se ve cargando con la urna de las cenizas, se da cuenta del lío en que se ha metido. Su padre ha entrado de nuevo en su vida y ella no sabe cómo

deshacerse de esa presencia imprevista e indeseada.

