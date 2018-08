Bon Jovi ofrecerá en Madrid el único concierto en España

Actualizada 20/08/2018 a las 13:34

Bon Jovi ofrecerá en España un único y multitudinario concierto en 2013 que tendrá lugar el próximo 27 de junio en el estadio Vicente Calderón de Madrid, según anunció su promotora.



Allí presentarán el disco que la banda de Jon Bon Jovi publica la próxima semana, "What about now", el decimosegundo álbum de estudio de su carrera, del que ya se puede escuchar el sencillo de adelanto, "Because we can".



Las entradas de su concierto tendrán precios "amigo" que oscilarán entre los 18 euros y los 39 (incluidos gastos de distribución y recargos de venta online), en "un intento por cambiar la tendencia de los precios desorbitados que hace que los fans no puedan asistir a muchos conciertos de gran formato", dice la nota de DoctorMusic.



Se pondrán a la venta a partir de las 10 horas del viernes 15 de marzo en DoctorMusic y TicketMaster, también en Fnac, Carrefour y puntos de venta habituales de la red Ticketmaster en España, o por teléfono en el 902 15 00 25.



La última vez que actuaron en España fue con motivo de su gira de 2011 "On Air", que recaló en Barcelona y San Sebastián. En 2010 ofrecieron sus conciertos más recientes en Madrid, uno dentro del festival Rock in Rio y otro en el Teatro Circo Price.



Autores de éxitos de la música rock como "Livin' On a Prayer" y "You Give Love a Bad Name", a este cuarteto de New Jersey (EEUU) se les calculan unas ventas de más de 130 millones de copias de sus discos.

