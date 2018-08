Las entradas para el concierto de Keane, a la venta desde hoy

Actualizada 20/08/2018 a las 13:17

Después de su actuación del domingo en la última jornada del festival Bilbao BBK Live ante una audiencia multitudinaria, el cuarteto británico Keane regresará a España en octubre para tocar en recintos más íntimos. Además de en Madrid y Barcelona, el grupo confirmó que tocará en Pamplona, en el auditorio de Baluarte, el próximo 23 de octubre. Las entradas están a la venta desde este viernes en www.baluarte.com y en el teléfono 902150025 al precio de 30 y 26 euros.



La promotora de esos conciertos ha anunciado hoy que los intérpretes de "This Is The Last Time" ofrecerán su espectáculo el 19 de octubre en la Sala San Miguel de la capital, el 23 en el Auditorio Baluarte de Pamplona y, un día después, en la sala Razzmatazz de la ciudad condal.



Será su tercera visita a España en 2012, tras el mencionado concierto del pasado fin de semana en Bilbao y después de la presentación en vivo que realizaron en mayo en Madrid ante el lanzamiento de su nuevo disco, "Strangeland".



Las entradas para Madrid y Barcelona estarán a la venta a través de la red Ticketmaster, www.ltinews.net/LTI/entradas, el teléfono 902 15 00 25, centros FNAC, Carrefour y oficinas de Halcón Viajes.



La organización informa de que habrá una actuación previa de un telonero no confirmado y de que los precios oscilarán en todos los casos entre los 26 y los 30 euros.



Keane está formado por Tim Rice-Oxley (compositor y teclista), Tom Chaplin (vocalista y guitarrista), Richard Hughes (batería) y, a partir de su tercer álbum, Jesse Quin (bajo).



Su disco más conocido fue "Hopes & Fears" (2004), al que siguieron "Under The Iron Sea" (2006), en el que repitieron la fórmula de primar el sonido del piano, y "Perfect Symmetry" (2008). En 2012 publicaron el EP "Night Train" (2010).

