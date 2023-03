Georgina Rodríguez en El Hormiguero: ''Cristiano y yo no somos materialistas''

Georgina Rodríguez ha regresado a España a promocionar la segunda temporada su 'reality' en 'El Hormiguero'. La pareja del futbolista La influencerha regresado a España a promocionar laen Netflix 'Soy Georgina', que se estrena el 24 de marzo, y ha visitado el programa de entrevistas de Antena 3,La pareja del futbolista Cristiano Ronaldo vive rodeada de lujos con su familia en Emiratos Árabes después del fichaje del futbolista por su nuevo equipo el Al Nassr.

Es la española con más seguidores en Instagram: 47 millones de personas están pendientes cada día de sus publicaciones y de los fragmentos de su vida que comparte en sus perfiles en redes sociales.

La primera entrega de su reality se posicionó en el Top 10 de Netflix en 62 países, dejando claro el gran éxito que tuvo nada más entrenarse. En esta segunda temporada se podrá ver mucho más de su vida con sus cinco hijos y con su pareja. En los nuevos episodios los espectadores acompañarán a la 'influencer' desde Jaca, la ciudad donde pasó su infancia, hasta los Grammys. Viajarán bastante, según adelantó ella misma en 'El Hormiguero'.

La entrevista de Pablo Motos a Georgina rápidamente se convirtió en tendencia en Twitter y se hicieron virales muchas de sus declaraciones, especialmente su extravagante ostentación.

Pablo Motos hizo 'spoiler' del inicio de la segunda temporada del documental que comienza con el cumpleaños de Georgina y la sorpresa que le preparó Cristiano en un lujoso hotel en Riad proyectando los primeros episodios de 'Soy Georgina' en la fachada del edificio.

La invitada contó también que Cristiano Ronaldo es muy detallista pero que no siempre le da todo lo que desea: "Tengo unos 150 bolsos, Cris no entiende por qué quiero tantos. Se negó a regalarme el mismo que tenía pero más grande. Le dije que 'ya me lo compraría yo'", explicó entre risas. Aunque la hispano-argentina prefiere otros detalles más personales: "Este año me regaló su tiempo, porque mi cumpleaños siempre coincide en partidos. Pasamos pocos cumpleaños juntos por su carrera y este año me regaló su tiempo. Me sentí super feliz".

Ella por su parte ya le he regalado tres coches pero comentó en el programa que ya no le va a regalar más porque "no es original". Y es que la influencer afirma que su chico tampoco le da importancia a los lujos. "Él tampoco es materialista, ni él ni yo no somos materialistas".

CÓMO ES UN DÍA DE LA VIDA DE GEORGINA

Asombrado con el lujo de vida de la invitada, Motos le preguntó cómo es un día en su vida. "Me despierto, madrugo. Ahora me levanto 6:30 para ir al colegio. En Arabia entrenan más tarde por el clima, en Manchester sí que nos levantábamos todos a la vez. Llevo a los niños al cole, me encargo de las obras de mis dos casas, de la logística de la casa, de mis empleados...", explicó Georgina.

Otro de los comentarios de la charla en 'El Hormiguero' que suscitó más controversia en redes sociales se produjo cuando la pareja de Cristiano contó cómo comenzó su historia de amor y enumeró sus virtudes: "Es un padre maravilloso. Es un jefe, hijo, hermano maravilloso. Muchas veces estamos comiendo en casa y pienso en lo afortunada que me siento de haber sido la elegida por él para crear esta bonita familia. Me voy a la cama super feliz".

Pese a su vida de lujos, afirmó ante Pablo Motos que el dinero no la ha cambiado: "Me cambia para mejor, porque puedo ayudar a mi familia y amigos más que antes y eso es muy gratificante".