La prueba del castillo de naipes decidió esta semana en 'El Conquistador del Caribe' qué equipos conseguían la inmunidad, cuál de ellos iban a ir al campamento rico y quiénes tendrían que enviar a alguno de sus integrantes al duelo.

Los ganadores de la prueba, con mucha diferencia de tiempo respecto a sus rivales, fueron los amarillos del equipo Guaban, que consiguieron por primera vez el pase al campamento rico. Les siguieron en la clasificación los azules, que aunque en varias ocasiones se les vino abajo el castillo que estaban montando sobre la plataforma en el mar, volvieron a comenzar y con una calmada Aini, que iba dirigiendo a sus compañeros con confianza y sosiego, consiguieron convertirse en el segundo equipo en la prueba. Las verdes fueron las terceras y, por segunda semana consecutiva, los rojos quedaron los últimos y tuvieron que regresar al campamento muy pobre y enviar a dos de sus miembros al duelo.

Los amarillos, como equipo ganador, tuvieron que escoger a uno de los concursantes rojos para que fuera directamente al duelo y escogieron a Etxe, quien pese a no haber participado en la prueba de inmunidad por haber sido uno de los escogidos por Seleta para quedarse fuera y equilibrar el número de integrantes de los equipos y sufrir durante todo el duelo mientras veía cómo la torre de naipes de sus compañeros estaba desequilibrada y se inclinaba peligrosamente, fue elegido por los Guaban para ir al duelo porque lo consideran el más completo de su equipo.

Además de escoger a un contrincante para convertirlo en duelista, los Guaban pudieron disfrutar de una abundante comida que les ayudará a recuperar la energía perdida y afrontar con más fuerzas las próximas pruebas. Pero a los de Izeta el campamento rico no les acaba de convencer, ya que los jejenes los han acribillado por la noche y algunos de ellos ya han comentado que prefieren estar en el campamento intermedio pese a las comodidades del rico.

Los Corocote, por su parte, entregaron el bastón de la inmunidad a Mendi, que había sido una de las integrantes del equipo verde encargada de trepar por la torre de naipes hasta arriba y alcanzar el banderín que colgaba de una cuerda.

A pesar de los momentos de tensión vividos entre Killer y Locuras, tras la prueba por los gritos y los agobios que habían vivido durante la construcción de la torre, los azules se mostraron felices de no perder ningún integrante esta semana. Además, gracias a Oxkar consiguieron hacer fuego en la cueva y cocinar. Una buena noticia que servirá para levantar el ánimo del equipo de Aini, que ya ha perdido a tres integrantes y sigue teniendo a Aitzi, una de las gemelas de Pamplona, lesionada y sin poder competir, lo que hace que su continuidad y la de su hermana siga en el aire.

En la asamblea de los Yocahu para decidir quién sería el segundo nominado para ir a duelo, la mayoría de miembros del equipo clavaron sus lanzas a Hamza. Y en el equipo verde, Jokin nominó a Oihane para enfrentarse con la pareja de duelistas rojos.

El duelo final consistía en apilar cubos de madera huecos, uno encima del otro, hasta alcanzar el banderín que colgaba en lo alto antes que lo hicieran sus rivales. Hamza levantó la torre más segura, mientras Etxe fue arriesgando mucho más tras una caída de su torre y logró el banderín un segundo antes que su compañero. Así que fue Oihane la que quedó la última y fue expulsada de la aventura. "Me da rabia irme tan pronto. Ni siquiera me he despedido, les he dicho que luego volvía", se lamentaba la concursante verde llorando.

Con esta expulsión de una integrante más del equipo verde, las Atabey han pasado de estar en el cielo del campamento verde y confiar en que a partir de ese momento todo les iba a ir mejor a estar ahora al borde de la extinción. En solo seis semanas, han perdido cuatro integrantes y están en peligro de que su equipo desaparezca si pierden más miembros.