Arguiñano en El Hormiguero: "La obesidad infantil es culpa de los padres"

Karlos Arguiñano visitó este jueves El Hormiguero para hablar de su nuevo libro, 'La cocina de tu vida: 950 recetas fáciles, rápidas y saludables'. El libro incluye muchas recetas que ya han aparecido en su programa 'La cocina abierta de Karlos Arguiñano' de Antena 3.

El cocinero vasco habló sobre la obesidad infantil, ya que España es el número uno en toda Europa. "Es un horror y un desastre ser el primer país en obesidad infantil, y la culpa es de los padres, les estamos dando mal de comer", señaló Arguiñano.

Pablo Motos le pidió al cocinero que diera su opinión sobre los menús infantiles. "Yo siempre he estado en contra del menú infantil. Un niño tienen que comer lo que comen los padres. Los padres son los ídolos de los hijos y si tú le acostumbras a comer variado, él sigue tu camino", subrayó.

El presentador reveló que Arguiñano es un apasionado de las mangueras. "Te lo digo de verdad, a mí las mangueras es lo que más me gusta. Hay gente que le gustan los coches, hay gente que le gusta viajar y a mí me gustan las mangueras. Cuando hice mi restaurante hace 42 años me preguntaron cómo quería la manguera y yo respondí que como la de los bomberos de San Sebastián", confesó.