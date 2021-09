Gloria Serra: "Hemos conseguido un estilo único e inimitable"

Diez años lleva en antena 'Equipo de investigación'. El programa de reportajes conducido por Gloria Serra (Barcelona, 1964) comienza hoy una nueva temporada en La Sexta y lo hace con una pieza dedicada a José Luis Moreno, en el punto de mira desde que este verano fuera el protagonista de la 'Operación Titella'.

Decimoprimera temporada y decimotercera si uno cuenta desde que el programa comenzó en Antena 3, ¿cómo lo lleva?

Qué barbaridad! Me da un vértigo... Llevo desde el año 1987 trabajando como periodista en medios audiovisuales y nunca en mi vida se me hubiera ocurrido que con este programa fuera a hacer once temporadas, ni yo ni nadie. Si a mí me cuentan hace quince años: "Oye, ¿tú sabes que hay un programa de investigación de reportajes en una cadena privada, con los costes que eso supone, que va a durar más de una década?". Yo hubiese dicho: "Bah, eso no va a pasar en este país" (ríe).

¿Cuál es la clave del éxito?

Son varias patas. La principal es encontrar una empresa que te apoye. Nosotros arrancamos en plena crisis económica, con un programa caro porque somos muchos periodistas, muchos de ellos seniors, viajando por toda España. Ahora parece fácil, pero entonces íbamos dando tumbos por la parrilla de Antena 3 y no había manera. La segunda es mantener una línea de credibilidad. Llevamos más de 400 programas, nos vamos a acercar a los 500, y no haber tenido un escándalo en ninguno de ellos.

Y tercero, hemos conseguido un estilo único, inimitable, que cuando haces zapping sabes que es 'Equipo de investigación' pero no porque me escuches a mí, sino por el estilo del programa, por la forma de narrar, por el tempo.

Después de una década, ¿una no acusa cierto cansancio?

Yo la verdad es que no. A mí me encanta ser periodista. Hay gente que necesita que de 8 a 3 pase siempre lo mismo, pero yo soy una persona terriblemente inquieta y de hecho he sido siempre yo la que me he ido de los trabajos. He trabajado en una docena de medios de comunicación y siempre me he ido porque me han ofrecido algo más chulo. Y he dejado trabajos fijos, que en mi casa, cuando era más joven, se rasgaban las vestiduras. En cuanto llevo un año o dos en un proyecto, me apetece probar cosas nuevas. Pero 'Equipo de investigación' tiene la gracia de que cada programa es una nueva aventura. No te diré que sea empezar de cero, pero casi. Cambiar cada día y hacer cosas distintas es lo que te da vidilla.

Empiezan con un tema fuerte, el de José Luis Moreno. Con todo lo que se ha tratado el tema, ¿hay cosas nuevas que contar?

Sí. Nosotros arrancamos por la 'Operación Titella', de 85 millones de euros, que no es una operación chiquita y donde hay mucha gente implicada y bancos. Vamos a ver en qué queda porque parece que el juez ha cometido un error de forma y esto puede invalidar parte del caso. Pero cuando empezamos adentrarnos en el tema, nos dimos cuenta de que había una parte que había que contar, que es la propia figura de José Luis Moreno que varias generaciones han conocido a través de los muñecos, de sus programas de espectáculo o de sus series, y que lo ha sido todo en el ambito de audivisual, tambien con sus sombras y sus acusaciones. Nos dimos cuenta de que ahí había algo que contar, que es quién es y por eso hemos llamado al reportaje 'Las siete vidas de Moreno', porque ha tenido 7 o 27, si me apuras.

Decía que era neurocirujano, virtuoso del piano y que había cantado ópera ante Isabel II. ¿Era todo mentira?

Lo veréis esta noche. Cuando hablo de gente embaucadora, y no digo que Moreno lo sea, intento separar el grano o la paja. Siempre en toda historia de este tipo hay un gramo de verdad, luego eso se puede convertir en un kilo o en una tonelada, pero hemos intentado separar qué es verdad y qué es mentira y lo hemos hecho a nuestro estilo, con pruebas. Nada de "alguien me dijo", hemos ido a las fuentes y algunas cosas no las hemos podido conseguir por tema de protección de datos, pero creo que hemos conseguido las suficientes para hacernos un retrato bastante cabal de cuál es la verdad detrás de Moreno.

¿Ha sido un personaje intocable?

No, yo creo que no, lo que pasa es que sí que es verdad que el tipo de acusaciones que se le han hecho son de temas menores, comparado con esto que son palabras mayores. Y luego porque al final era siempre un 'el dice, ella dice' y todo lo que no se judicializa se queda en una tertulia de mesa camilla y no puedes ir más allá como periodista..

¿Qué otros temas van a abordar esta temporada?

Vamos a seguir las líneas habituales: el gran mundo de la estafa, del robo, de la mafia, con el apartado muy destacado del trafico de drogas, que ha cambiado. Y es que ahora España ya no es país de paso, sino productor de droga y eso es algo que hay que resaltar. Por otro lado, seguiremos con los temas de consumo, que ha sido otro de los méritos del programa, demostrar que se puede hacer información seria de temas aparentemente menores como la sal o el aceite de palma.

La Sexta está muy volcada en la información. ¿Sería posible el programa en otra cadena?

Yo creo que sí sería posible, lo que pasa es que la suerte de La Sexta es que tenemos un espectador muy entrenado. Dicho esto, la tele ya no se ve como antes. Ahora puede darse el caso de que haya espectadores sin tele siquiera. Pero estar en un nicho informativo puro, como es el caso de La Sexta, nos refuerza y nos ayuda.