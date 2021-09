"Quería probar el drama en 'Amar', pero eso no significa que deje la comedia", dice Jon Plazaola

'Amar es para siempre' ya es una serie veterana de la televisión española. Este viernes comienza su nueva temporada con caras y tramas nuevas. Una de ellas es la de Jon Plazaola (Urretxu, Gipuzkoa 1982) que da vida a Raúl y en un registro totalmente distinto al que conocemos al joven actor vasco. "Quería experimentar con el drama, pero esto no quiere decir que deje la comedia", tranquiliza.

En la presentación de la décima temporada de 'Amar es para siempre' decía que es el encargado de fastidiar la siesta a los españoles. ¿Como tarjeta de presentación algunos se lo pueden tomar mal?

No creo que nadie se lo tome a mal. Me refería a que Raúl, mi personaje, viene a llenar esa vacante del villano de la temporada y un villano, digamos, atípico. No es el típico malo de película, sino que es al revés. Es un hombre que ha empezado desde muy abajo y ha llegado a donde está no por ser el hijo de papá, sino que ha pasado por todas y cada una de las diferentes secciones de la fábrica hasta llegar donde está. Conoce todos los entresijos de la fábrica de Garlo y es un hombre con valores. Es verdad que es un poco estirado, un poco clasista y por ahí al espectador puede que no le entre de primeras. Pero Raúl no hace nada de esto gratuitamente, sino que tiene sus razones.

Por lo que cuenta, va a ser un personaje importante en la trama, ¿no?

Sí, todos los personajes que estén alrededor de la trama de la juguetería Garlo van a tener bastante presencia. Pero 'Amar' es una serie muy coral y todos los personajes tienen su grado de importancia.

Importante en la décima temporada, ¿y también en la undécima?

Bueno, eso es como preguntar a alguien que acaba de llegar a una ciudad y le dices que cuándo te vas. Llevo tres semanas trabajando y te digo que bastante tengo con adaptarme al ritmo que implica una serie diaria. Ni se me pasa por la cabeza pensar si voy a estar en la siguiente temporada. Es prontísimo para hablar de eso.

¿Ha cambiado mucho su vida al hacer una serie diaria?

La verdad es que mi día a día no es que haya cambiado demasiado, porque ya son muchos años, afortunadamente, con un volumen de trabajo bastante importante e intento mantener ese ritmo. Siempre he estado bastante ocupado por el trabajo, pero también me he preocupado por mi tiempo libre, porque es muy importante dedicarte en cuerpo y alma a tu descanso y a hacer las cosas que a uno le gustan fuera del trabajo. Me estoy adaptando bien, la verdad.

Le ubicamos en su faceta humorística, sobre todo, por esos cuatro años de 'Allí Abajo' o por 'Zapeando'. ¿Qué nos podemos esperar en estas sobremesas en Antena 3?

Me estoy sintiendo bastante cómodo en el drama. Era algo con lo que quería experimentar y que buscaba después de que todos mis trabajos hasta el momento habían estado estrechamente unidos a la comedia. No quiero decir con esto que deje la comedia, porque es mi vida. Es una forma de vida que no quiero dejar y el drama, tampoco, porque engancha muchísimo. Ojalá podamos ver un registro totalmente diferente al que ha quedado con personajes como como Iñaki en 'Allí abajo'.

¿Cómo llega a 'Amar'?

Se lo tengo que agradecer a Alvaro Haro, director de casting, que propuso mi nombre a la dirección de 'Amar' y también se lo agradezco enormemente a nuestro querido director y productor ejecutivo de Diagonal, Eduardo Casanova, que cuando se puso mi nombre sobre la mesa, pues enseguida decidió apostar por mí. Ojalá podamos devolver toda esa confianza que han puesto en nosotros en forma de trabajo y con resultado satisfactorio.

Se ha vuelto a reencontrar con Ane Gabarain y otra vez madre e hijo.

Va a tener que pedirle la paga.

Sí (risas). Tengo que decir que Ane es una persona a la que me gusta tener cerca. Lo pasamos muy bien juntos, tanto trabajando como fuera del plató y para mí fue un notición. Antes de entrar y conocer a todos los compañeros, saber que iba a tener una muleta tan importante para ayudarte fue increíble. Además, vamos a estar en un registro completamente diferente a 'Allí abajo', porque no se trata de una familia vasca, somos madrileños. Estar con Ane es una de las mejores suertes que me ha podido tocar.