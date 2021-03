Karlos Arguiñano arremete contra los políticos: "Los españoles estamos hasta el moño de ellos"

Actualizada 23/03/2021 a las 17:02

Karlos Arguiñano tiene acostumbrados a sus seguidores a intercalar numerosos chascarrillos y chistes mientras prepara sus recetas en televisión.

Sin embargo, también alguna vez se pone serio y lanza mensajes contundentes. Las restricciones por la pandemia de coronavirus y las decisiones adoptadas por los gobernantes provocaron recientemente que no se mordiera la lengua y que compartiera su opinión con los telespectadores.

"Nuestros gobernantes nos tiene locos", sentenció para empezar. "Hay una cosa que no entiendo: Yo por ejemplo, guipuzcoano, no puedo ir a La Rioja, que está aquí al lado. Fíjate si me gusta ir a La Rioja e ir a comer a la 'Alameda', en Fuenmayor. Tengo unas ganas... Pues yo no puedo ir", señaló.

"Y sin embargo los franceses vienen como locos a España, que entran por Barajas, parece ser, la mayoría de ellos. ¿Eso cómo es? ¿Me lo podéis explicar? Que nosotros no podamos ir a saludar a nuestros abuelos, a nuestros mayores, con todos los cuidados y que los franceses vengan, se mamen como osos, porque se maman como osos, los hemos visto, porque lo están dando en televisión todo el día", exclamó el de Zarautz.

Arguiñano no dudó en imitar el acento francés y las declaraciones que efectúan estos turistas. "Aquí hay juerga, aquí mucho bonito, todo juerga y hay fiesta y venimos aquí a disfrutar, todos estamos muy contentos de venir a España", rememoró el chef.

"¿Qué tiene que venir, Macron? ¿Los de aquí qué, no van a ponerse a mandar?", se preguntó. "Vamos a controlar un poquito el país porque bastante tienen los políticos con sus rollos, que son insufribles. Estamos los españoles hasta el moño de los políticos. Hasta el moño. No hay un moño solo, parece ser que moños llevan casi todos, porque se comportan como unos 'moñosos'. ¡Qué 'gorileros' son! ¡Qué barbaridad, qué ganas de estar sentados en unos asientos!", se quejó.

"Es que mientras están discutiendo no están gobernando. Y tenemos tantos..." "100 buenos nos bastarían para que España fuera un país líder, pero claro, con 1000 malos, somos el hazmerreír", concluyó su reflexión en voz alta el mediático cocinero.