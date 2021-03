Listado de ganadores en televisión de la 78 edición de los Globos de Oro

Actualizada 01/03/2021 a las 08:35

Los Globos de Oro, que cada año inician la temporada de premios de Hollywood, celebraron este domingo su 78 edición con una gala en gran medida virtual debido al coronavirus.

Estos fueron los ganadores en los apartados de televisión:



MEJOR SERIE DE DRAMA

- "The Crown"



MEJOR SERIE DE COMEDIA O MUSICAL

- "Schitt's Creek"



MEJOR SERIE LIMITADA, SERIE ANTOLÓGICA O PELÍCULA TELEVISIVA

- "Gambito de dama"



MEJOR ACTRIZ DE SERIE DRAMÁTICA

- Emma Corrin ("The Crown")



MEJOR ACTOR DE SERIE DRAMÁTICA

- Josh O'Connor ("The Crown")



MEJOR ACTRIZ DE SERIE DE COMEDIA O MUSICAL

- Catherine O'Hara ("Schitt's Creek")



MEJOR ACTOR DE SERIE DE COMEDIA O MUSICAL

- Jason Sudeikis ("Ted Lasso")



MEJOR ACTRIZ DE SERIE LIMITADA, SERIE ANTOLÓGICA O PELÍCULA TELEVISIVA

- Anya Taylor-Joy ("Gambito de dama")



MEJOR ACTOR DE SERIE LIMITADA, SERIE ANTOLÓGICA O PELÍCULA TELEVISIVA

- Mark Ruffalo ("La innegable verdad")



MEJOR ACTRIZ DE REPARTO (en cualquier tipo de producción televisiva)

- Gillian Anderson ("The Crown")



MEJOR ACTOR DE REPARTO (en cualquier tipo de producción televisiva)

- John Boyega ("Small Axe").