Hailee Steinfeld: "Me siento atraída por personajes femeninos que alzan la voz"

Actualizada 11/01/2021 a las 06:00

Al frente de la generación millenial y dispuesta a cambiar las reglas de Hollywood encontramos a Hailee Steinfeld. Una joven empoderada por su lucha a favor de la mujer que no permite el intrusismo en su vida privada, pero que comparte con entusiasmo cada detalle de su carrera profesional. Protagonista de la nueva serie 'Dickinson', Steinfeld estrena este mes en la televisión la segunda temporada de una serie dedicada a la escritora Emily Dickinson.

Metiéndose en el papel de esta poeta, Steinfeld descubre su feminismo y su entrega a una causa que ya ha hecho suya. Con maneras de estrella, la actriz reconoce que se siente orgullosa del estreno de esta nueva temporada de explorar con su música la década de los 80.

¿Cómo surgió esta oportunidad?

Mis agentes me trajeron el proyecto y llamó mi atención, me intrigó. Creo que el personaje de Emily Dickinson es fascinante.

Se estrena con su primer proyecto en la televisión.

Es cierto, nunca había hecho televisión antes, pero me he encontrado muy a gusto explorando este medio.



¿Qué puede adelantar de esta temporada dedicada a una de las escritoras feministas más importantes?

No puedo revelar mucho, excepto que es una exploración de la figura de esta icónica mujer, que se convirtió en una escritora reconocida por su contribución a la sociedad. Dickinson luchó con sus poemas en un tiempo en el que las mujeres solo podían servir y se encontraban sometidas. Como actriz, me siento atraída hacia personajes femeninos tienen los pies en la tierra, que alzan la voz y que no se definen por su género -

¿Había leído los poemas de Emily Dickinson antes de interpretarla?

Sí, descubrí su poesía en el colegio y siempre he apreciado su talento, pero no buceé dentro del personaje por completo hasta que me ofrecieron el papel.



Dickinson era una mujer recluida. ¿Cómo la han caracterizado para que el personaje sea atractivo a las nuevas generaciones?

Contamos con grandes historiadores y la información que teníamos de Emily. Los guionistas de la serie investigaron en profundidad su vida para dar forma al personaje. Ellos pusieron sobre la mesa un papel relacionado con la actualidad, para que yo pudiera interpretarla a mi manera, poniendo en ella el corazón y la mente



¿Qué siente al trabajar en la televisión y tener que vivir con un papel durante años?

Me gusta la evolución del personaje y explorar las diferentes facetas de su vida, algo que en un filme es imposible porque tienes 120 minutos para contar la historia.



¿Por qué en los tiempos del #MeToo es importante contar su historia?

No sé por qué no deberíamos contarla. Emily Dickinson, igual que otras muchas mujeres seminales, como Rosa Parks, Susan B. Anthony o Eleanor Roosevelt, pavimentaron el camino a la celebración y el empoderamiento de las mujeres



También presta su voz a Spider Woman, Gwen Stacy, en el universo Spider Verse. ¿Por qué vivimos fascinados por los superhéroes?

Los superhéroes son símbolos de esperanza, justicia, generosidad y valentía. Corrigen los errores de la sociedad con el único fin de hacer el bien.



¿Ha encontrado su lugar en el feminismo?

A través de distintas experiencias en mi vida y de conocer a gente que admiro, que me apoya y me inspira, voy encontrando mi lugar. Mi familia me da mucho poder. Ellos me ayudan a conseguir mis metas. También cuento con un gran equipo profesional que me guía en mi camino.



¿Siente que conecta con sus fans? ¿Utiliza las redes sociales?

Me siento conectada con mis fans y trabajo duro para mantener una relación con mis seguidores. La mejor manera para conectar con ellos es a través de las redes sociales. Para mí, mis seguidores son un gran apoyo. Me gusta expresarles mi gratitud.



¿Le cuesta proteger su vida privada o puede encontrar un equilibrio?

Entendí, cuando empecé en esta profesión, que equilibrar vida profesional y vida privada formaba parte de la experiencia. Mi intención no es conseguir ser famosa, ni invitar al público a mi vida privada. He puesto unos límites a mi alrededor, guardo para mí misma lo que quiero y no me comprometo a compartirlo. Lo que doy al público es mi trabajo en el cine y en la música. Solo espero que sea suficiente.



Ha dicho que se siente más vulnerable como cantante que como actriz. ¿Por qué?

Siempre estoy trabajando en mi música, descubriendo nuevos sonidos. Para mí es un honor colaborar con grandes compositores. Yo soy una recién llegada y me siento vulnerable, pero estoy construyendo mi relación con la música y trabajo duro para crear material nuevo.



¿Le gusta pasar el tiempo viendo series de televisión?

Cuanto tengo un momento libre estoy comprometida con escribir y grabar nueva música. Créeme que estoy deseando sentarme y darme un atracón de series.



Su padre es su entrenador personal. Puede compartir su rutina de ejercicios para mantenerse fuerte y saludable.

-Sé lo importante que es dedicar tiempo a uno mismo: dormir lo suficiente, beber mucha agua y elegir bien los alimentos. Pero, de vez en cuando, me lo salto y engaño a la dieta sin sentirme culpable.