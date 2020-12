Índigo gana la final de la primera edición de 'Idol kids'

Actualizada 05/12/2020 a las 10:26

Pop, flamenco, lírico, musicales… casi todos los géneros estuvieron presentes en la final de 'Idol Kids', pero de esas 12 actuaciones solo uno iba a proclamarse como ganadora de este talent show.

Dolores Nájera, Hayk Arsenyan, Índigo Salvador, Marta Mesa, Montserrat Sánchez, Natalia Maguilla, Óscar Cantalejo, Álex Vizuete, Sara Aparisi, Adrián Espejo, Anne Arrinda y Claudia Alves se volvieron a ver las caras para cantar frente al público y el jurado una vez más. En esta ocasión fueron los espectadores los encargados con el pulsador de elegir al vencedor de la primera edición de 'Idol kids’.

Jesús Vázquez fue el encargado de dar el nombre del ganador: “El finalista más votado de ‘Idol Kids’ ha sido… ¡Índigo!”. Tras escuchar el nombre, el resto de sus compañeros fueron a abrazarla y a felicitarla.

Pero Índigo no pudo controlar la emoción, entre lágrimas le agradeció a sus padres todo lo que han hecho por ella: "Quería dar las gracias a toda mi familia que me apoya muchísimo y más que nada a mi madre". Pero no solo tuvo palabras de agradecimiento para su familia, también para sus compañeros: "Quería darles las gracias a todos ellos porque nunca he sentido una conexión tan fuerte y que los quiero muchísimo y que todos se merecen ganar porque todos se lo han currado", aseguró.