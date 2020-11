John Cusack: "Es algo perturbador y surrealista ver la ficción convertirse en realidad con el virus"

Actualizada 01/11/2020 a las 06:00

¿Quién no tiene entre sus favoritas una película de John Cusack? Vienen a la memoria Alta Fidelidad, Serendipity o La delgada línea roja. Su nuevo trabajo es Utopía, su primera interpretación para una serie de televisión, donde se convierte en el Dr. Kevin Christie, un próspero director ejecutivo de una influyente farmacéutica. Sin embargo, a lo largo de la trama, veremos como Cusack va revelando su verdadera personalidad. Inspirada en la serie que arrasó en la televisión británica en 2013, esta reinvención para Amazon cuenta con la novelista Gillian Flynn como guionista. Cuesta ver a Cusack habitar la piel de un sociópata cuando es uno de los activistas políticos más comprometidos en la causa anti Trump.

-¿Por qué decidió interpretar al Dr. Kevin Christie?

-Porque el personaje es un tipo humano y está jodido. Pensé que era un papel increíble, imaginativo, retorcido y divertido, aterrador y surrealista. Leí el guión en una tarde con dos tazas de café. El trabajo de Gillian está lleno de misterio, de enigma. Nunca sabes lo que va a pasar.

-Es su primera serie. Era uno de los pocos grandes de Hollywood que no se había rendido a la pequeña pantalla

-Creo que la televisión ocupa ahora el espacio temático que solían ocupar las películas independientes que yo solía protagonizar, donde la ambigüedad moral era el valor. Las películas que se estrenan en los cines son de superhéroes o se canibalizan entre sí para obtener premios. Son súper importantes o súper grandes. Cintas de tamaño medio, como Alta Fidelidad, ya no son viables económicamente para los estudios y acaban en la televisión.

-Su personaje pregunta a otros personajes de Utopía: '¿Qué has hecho para ganarte un lugar en este mundo lleno de gente?' ¿Se lo puedo preguntar a usted?

-En realidad, Christie cree que el fin justifica los medios y solo los valientes asumen esa responsabilidad. Yo temo a ese tipo de persona, porque pueden bombardear un país como Camboya con tal de parar el comunismo. Cuando la gente reconoce amenazas existenciales permite que alguien tome decisiones morales que implican que mucha gente sufra y muera por un bien mayor. Christie enfrenta el calentamiento global y la escasez de alimentos y agua asumiendo decisiones dudosas. Es una de esas criaturas que cambia el mundo para mejor sin miedo a destruir y, a veces, esas personas son sociópatas. Christie no piensa en las víctimas con tal de conseguir un futuro sostenible. En mi opinión el tratamiento es peor que la enfermedad

-¿Se ha ganado su lugar en el mundo?

-Quiero pensar que he entretenido lo suficiente para ganármelo (se ríe).

-¿Cómo entró en la personalidad y la mente de su personaje?

-Gillian y yo hablamos mucho sobre la historia del personaje. Compartimos gustos por ciertos libros, por la poesía, el cine. Entre nosotros se estableció un canal de comunicación muy fructífero. Ella se inventó un papel salvaje y yo me divertí actuando -¿La violencia juega un papel determinante en esta serie? -Creo que el tono de la violencia tiene que ver con el contraste de lo que representa. En eso me recuerda al Dr. Strangelove, hay todo un cómic dedicado a cuando Sterling Hayden se vuelve totalmente loco y el Ejército de los EE UU tiene que entrar e invadir su propio fuerte. Esa violencia parece real, pero contrasta la locura Hayden con la aparición de Peter Sellers, porque adquiere un tono completamente diferente. Por lo tanto, no se puede hablar de violencia de forma aislada. Tienes que hablar sobre aquello que contrasta con la violencia y cómo ese entramado se envuelve en la historia. La violencia es surrealista porque surge de la nada. Utopía es una narración sólida, interesante, donde la violencia no es gratuita sino que sirve un propósito.



-Utopía adquiere otra relevancia en la era covid. ¿Trabajar con estos temas y luego vivir una pandemia debió ser extraño?

-Sí, lo es. Cuando empezamos a rodar no había pandemia, pero los temas de estas personas obsesionadas con la utopía son los mismos que vivimos. Es un grupo de personas obsesionadas con la utopía, que, para lograrla, tienen una hoja de ruta para un futuro apocalíptico. Eso incluye virus, hambruna, un accidente nuclear. Es algo perturbador y surrealista ver la ficción convertirse en realidad con la pandemia -Si pudiera conocer a un personaje de un cómic, ¿quién sería? -Intentaría conocer a Jessica Hyde de Utopía para adivinar el futuro de mi personaje. De los cómics de niño, me gustaban los de Frank Miller, pero diría que Jessica Hyde.

-¿Por qué le atrae el papel de Jessica Hyde?

-No se ven personajes protagonistas como Jessica Hyde. Cuando yo era joven, buscaban un chico guapo y él era tu héroe. Pero Jessica es un personaje salvaje, complejo, realmente oscuro, interesante y retorcido, que Sasha Lane convierte en humana, a pesar de que existe en múltiples realidades; como ficción, como símbolo y como recipiente del conocimiento. Ella es el personaje que literalmente tiene todas las respuestas dentro de sí misma. Es un gran papel y no he visto nada parecido en ninguna serie o película.

-Disfruta hablando de Utopía.

-Para mí, el atractivo de la serie es poder participar en un proyecto que no se parece a nada de lo que he hecho antes. No hay un solo personaje que no sea necesario ni una trama desechable. Es sólida y rigurosa.